Aus Tagesschau am Mittag vom 14.12.2018.

Nach dem Tod des mutmasslichen Strassburger Attentäters sucht die Polizei nach möglichen Komplizen.

Die Ermittler wollen herausfinden, ob der 29-Jährige während seiner Flucht unterstützt worden sei, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz in Strassburg.

Derweil starb ein viertes Opfer des Anschlags im Spital.

«Die Untersuchung wird nun fortgesetzt, um potenzielle Komplizen und Mittäter zu identifizieren, die ihn zu der Tat ermutigt oder bei den Vorbereitungen geholfen haben könnten», sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz in Strassburg.

Nach Angaben von Chefermittler Heitz befinden sich mittlerweile sieben Menschen in Gewahrsam. Bei vier von ihnen handelt es sich um Familienangehörige des Verdächtigen, bei den drei anderen um der Familie nahestehende Personen. Zwei von ihnen seien in der Nacht zum Freitag festgenommen worden.

Keine Angaben zum Motiv

Zum Motiv des mutmasslichen Attentäters äusserte sich Heitz nicht weiter. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Der Angreifer sei ein Soldat des Islamischen Staates gewesen, meldete das IS-Sprachrohr Amak.

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner nannte die Reklamation «opportunistisch» – sie ändere nichts. «Hier war ein Mann in unserer Mitte, der das Böse nährte», sagte er.

Vier Todesopfer

Der 29-Jährige wird verdächtigt, im Strassburger Zentrum das Feuer eröffnet zu haben. Der Terroranschlag riss vier Menschen aus dem Leben. Er war nach dem Anschlag bei einem Schusswechsel mit Soldaten getroffen worden, hatte aber fliehen können.

Der Mann hatte sich nach dem Anschlag in der Nähe des Weihnachtsmarktes von Strassburg von einem Taxifahrer ins Quartier Neudorf bringen lassen. Nach Angaben von Innenminister Castaner hatte er sich seither in einem Lagerhaus versteckt gehalten.

Nach einer zweitägigen Grossfahndung hatte die Polizei den mutmasslichen Strassburg-Attentäter am Donnerstagabend getötet.

Nachdem der mutmassliche Angreifer unschädlich gemacht wurde, dürfte in Strassburg wieder etwas Normalität einkehren. Am Freitag öffnete der Weihnachtsmarkt wieder. Die vielen Stände und Attraktionen in der Innenstadt waren nach dem Anschlag zunächst geschlossen.