Mehrere Verletzte nach Explosion 0:26 min, vom 27.12.2017

In St. Petersburg sind bei einer Explosion in einem Supermarkt im Nordosten der Stadt mindestens zehn Menschen verletzt worden.

Es handle sich um einen selbstgebauten Sprengsatz, der zusätzlich mit Metallteilchen gespickt worden sei, sagte eine Sprecherin des staatlichen Ermittlungskomitees in Moskau.

Es seien Ermittlungen aufgenommen worden und es werde kein Motiv ausgeschlossen, hiess es weiter.

«Alle möglichen Versionen dessen, was da geschehen ist, werden untersucht», sagte Alexander Klaus, der Chef der Ermittlungsbehörden in St. Petersburg, der Nachrichtenagentur Reuters. Nach derzeitigem Stand seien zehn Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Niemand sei lebensgefährlich verletzt.

Russische Medien berichten, die Bombe sei in einem Schliessfach im Supermarkt versteckt gewesen.

Erst vor eineinhalb Wochen hatten Russland und die USA erklärt, sie hätten einen Bombenanschlag in St. Petersburg verhindert. Dem Präsidialamt in Moskau zufolge hatten vom US-Geheimdienst CIA zur Verfügung gestellte Informationen es ermöglicht, die mutmasslichen Attentäter festzunehmen. Der Anschlag sollte auf die Kasaner Kathedrale im Stadtzentrum verübt werden.