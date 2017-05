Schweiz ist neu Beobachterin

An der Konferenz in Fairbanks hat der Arktische Rat der Schweiz als 13. nicht-arktischen Land den Beobachterstatus erteilt. Als Beobachterin hat sie zwar kein Mitsprache- oder Stimmrecht, erhält aber einen Einblick in die Arbeit des Rats und darf an seinen Projekten teilnehmen.