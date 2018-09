Kavanaugh spricht von «Zirkus», mutmassliches Opfer in Tränen

Seit Tagen stehen die Missbrauchsvorwürfe gegen den Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh im Raum.

Professorin Christine Ford schilderte heute unter Tränen, wie Kavanaugh sie sexuell bedrängt haben soll.

Vor dem Kapitol protestierten Frauen gegen Trumps Mann für den Obersten Gerichtshof.

Im Anschluss an die Befragung Fords sagte Kavanaugh selbst vor dem Senatsausschuss aus und wies die Vorwürfe zurück.

Brett Kavanaugh sagte vor dem Ausschuss, er halte an seiner Bewerbung für das höchste US-Gericht fest. «Sie mögen mich in der Endabstimmung besiegen, aber sie werden mich nie dazu bringen, aufzugeben», sagte der aufgebrachte 53-Jährige an die Adresse seiner Gegner.

Das zerstört meine Familie und meinen guten Namen.

Kavanaugh wies die Missbrauchsvorwürfe erneut zurück und sprach von einem «kalkulierten und orchestrierten» Rufmord. «Das ist ein Zirkus», sagte er. «Die Konsequenzen werden sich weit über meine Nominierung hinaus hinziehen.» Er sagte zu den Anschuldigungen: «Das zerstört meine Familie und meinen guten Namen.»

Legende: «Das ist ein Zirkus», sagte Brett Kavanaugh vor dem Justizausschuss des Senats aus. Keystone

Der Justiz-Ausschuss bestand aus 21 Senatoren und einer externen Staatsanwältin aus Arizona. Der Ausschuss hatte zuvor die heutige Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford zu den Ereignissen befragt als sie 15 Jahre alt war. Die Anhörung wurde mit Spannung erwartet.

Ford beschuldigt Kavanaugh, bei einer Schülerparty im Jahr 1982 versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Kavanaugh selbst weist die Vorwürfe und Anschuldigungen von Ford und anderen Frauen pauschal zurück.

Legende: Ford: «Ich bin heute nicht hier, weil ich das will» Reuters

Trump will sich die Vorwürfe anhören

Ford kämpfte mit den Tränen, als sie ihr vorbereitetes Statement ablas. «Ich bin heute nicht hier, weil ich das will», sagte die 51-Jährige. «Ich habe Angst. Ich bin hier, weil ich glaube, dass es meine Bürgerpflicht ist, Ihnen zu erzählen, was mir passiert ist, als Brett Kavanaugh und ich auf der High School waren.» Ford beschrieb detailliert, wie ein betrunkener Kavanaugh sexuell übergriffig geworden sei und seine Hand auf ihren Mund gelegt habe, um sie am Schreien zu hindern.

Sollte die Anhörung Fords heute Kavanaughs Glaubwürdigkeit weiter erschüttern, bleibt US-Präsident Trump bis zu den Kongresswahlen kaum Zeit, einen neuen Kadidaten aus dem Hut zu zaubern.