Der US-Senat hat sich mit grosser Mehrheit für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Hintergrund sind unter anderem die Vorwürfe, russische Hacker hätten in den US-Wahlkampf eingegriffen.

98 Mitglieder der Parlamentskammer stimmten für die Vorlage, welche auch weitere Strafmassnahmen gegen Nordkorea und Iran vorsieht, 2 dagegen.

Das Repräsentantenhaus hatte den Sanktionen bereits zuvor zugestimmt.

Trump muss dieses Gesetz nun unterschreiben, könnte aber sein Veto einlegen.

Der Erlass geht nun zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump. Er könnte sein Veto einlegen, was allerdings durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit beider Parlamentskammern ausgehebelt werden könnte.

Trumps Kommunikationschef Anthony Scaramucci hatte zuvor angedeutet, dass der Präsident sich für ein Veto entscheiden könnte. Blockiert der Präsident das Gesetz, könnte ihm das so ausgelegt werden, dass er dem Kreml grosse Zugeständnisse macht.

Ein Veto würde auch den Kritikern des Präsidenten in die Hände spielen. Trump steht wegen der Ermittlungen in der Russland-Affäre unter grossem Druck. Geheimdienste beschuldigen den Kreml, sich in den Wahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton zu diskreditieren. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab.

Da in beiden Kammern mehr als eine Zweidrittel-Mehrheit für das Gesetz zustande kam, könnte ein Veto Trumps aber überstimmt werden.

Trump werden Grenzen gesetzt

Der Kongress will mit dem Gesetz klare Kante gegenüber Russland zeigen. Die Abgeordneten setzen damit zugleich Trump Grenzen in seiner Russland-Politik. Sie stellen in dem Entwurf sicher, dass der Präsident die Sanktionen gegen Russland nicht ohne Zustimmung des Kongresses aufheben kann. Demokraten, aber auch Republikaner sehen eine zu grosse Nähe Trumps zu Russland.

Das Weisse Haus stört sich daran, dass der Präsident künftig das Parlament mit einbeziehen muss, wenn er Sanktionen gegen Russland aufheben will. Der Präsident muss in einem Bericht an den Kongress seine Gründe dafür darlegen. Die Abgeordneten hätten dann 30 Tage Zeit zu entscheiden, ob sie dem zustimmen. Das Weisse Haus argumentierte, dass dies eine Beschneidung der Befugnisse des Präsidenten sei.

Den USA droht auch Streit mit der EU-Kommission

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Dienstag mit Vergeltungsmassnahmen gedroht. Brüssel fürchtet, dass sich die Sanktionen negativ auf europäische Unternehmen auswirken könnten, die an russischen Energieprojekten beteiligt sind.