Knackpunkt der Gespräche ist die Obergrenze für Flüchtlinge 1:17 min, aus Tagesschau vom 8.10.2017

In Berlin sind Spitzenpolitiker der Unions-Partner CDU und CSU zu Gesprächen zusammengekommen.

Dabei soll eine gemeinsame Linie für die Bündnis-Verhandlungen mit FDP und Grünen gefunden werden.

Beim Knackpunkt Obergrenze für Flüchtlinge, wie sie die CSU fordert, zeichnet sich angeblich ein Kompromiss ab.

Die Parteispitzen haben sich Insidern zufolge auf ein Paket zur Migrations-, Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik geeinigt. «Es gibt Hinweise, dass man den Begriff Obergrenze zwar weglässt, aber einen jährlichen Richtwert festsetzen kann», sagt SRF-Korrespondent Adrian Arnold.

«Hinweise auf einen Kompromiss»

Dieser Richtwert könnte sich aus der Zahl der ankommenden Flüchtlinge und der Zahl aufgenommener Fachkräfte aus Drittstaaten zusammensetzen. «Damit könnte man in Jahren mit humanitären Katastrophen die Zahl an ausländischen Fachkräften drosseln und dadurch eine grössere Zahl an Flüchtlingen aufnehmen», so Arnold.

Lange nächtliche Beratungen

Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Kompromiss etwa durch Kanzlerin Angela Merkel war nach diesen Informationen am Abend nicht geplant. Teilnehmerkreise berichteten, man gehe ungeachtet eines Durchbruchs beim Thema Zuwanderung von langen nächtlichen Beratungen über weitere Fragen wie die Europapolitik aus. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte beim Eintreffen zu den wartenden Journalisten: «Habt Ihr Eure Schlafsäcke dabei?»