Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat EU-Kritik zurückgewiesen, dass ein neues ungarisches Gesetz Homosexuelle diskriminiere. Er bezeichnete sich selbst als Kämpfer für die Rechte von Homosexuellen. «Ich bin ein Kämpfer für ihre Rechte.»

Vor dem EU-Gipfel betonte er, in dem Gesetz über Darstellungen in Schulbüchern gehe es nicht um bestimmte sexuelle Orientierungen. Er sei bereit, auf dem EU-Gipfel alle Fragen dazu zu beantworten, aber das Gesetz gelte.

Zuvor hatten sich 16 EU-Staats- und Regierungschefs demonstrativ an die Seite der EU-Spitzen gestellt, die heftige Kritik an dem Gesetz geäussert hatten. In einem Brief ist von einer «Bedrohung von Grundrechten, insbesondere des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung auf der Grundlage sexueller Orientierung» die Rede. «Deshalb möchten wir unserem Bekenntnis zu unseren gemeinsamen Grundwerten, wie sie in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union verankert sind, Ausdruck verleihen», heisst es weiter, ohne dass Ungarn namentlich erwähnt wird.