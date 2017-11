Bonn im Zentrum des Weltklimas: Ab heute sollen dort die Pflöcke zum Pariser Klimaabkommen eingeschlagen werden.

Das Wichtigste in Kürze

25'000 Teilnehmer aus 195 Staaten treffen sich ab heute zur UNO-Weltklimakonferenz in Bonn. Dazu kommen 500 Nichtregierungsorganisationen und 1300 Medienleute.

Im Zentrum der zwölftägigen Konferenz mit 400 Veranstaltungen stehen die Details des Pariser Klimaabkommens, um den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben zu können.

Ziel sind möglichst konkrete Textvorschläge, die dann bei der nächsten Weltklimakonferenz 2018 in Polen verabschiedet werden sollen.

Es ist das erste der jährlichen Treffen unter dem Dach der UNO seit dem angekündigten Austritt der USA aus dem Pariser Klimavertrag.

Bei der grössten zwischenstaatlichen Konferenz, die es je in Deutschland gegeben hat, geht es um die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens: Wie kann zum Beispiel verhindert werden, dass einzelne Länder bei den Angaben über ihren CO2-Ausstoss schummeln?

Erwartet werden Klimapolitiker, Wissenschaftler und Aktivisten. Auch Staats- und Regierungschefs haben sich angekündigt, etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.

Für die Schweiz wird Bundespräsidentin Doris Leuthard am Donnerstag der zweiten Woche in Bonn weilen. Es wird ihre 8. Klimakonferenz sein, seit sie vor sieben Jahren das Umweltdepartement übernommen hat.

Fidschi präsidiert

Zudem will eine Reihe Prominenter am Rhein vorbeischauen, so der ehemalige amerikanische Vizepräsident Al Gore und der frühere kalifornische Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Die Konferenz steht dabei unter dem Eindruck des angekündigten Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.

Die Bonner Konferenz läuft bis zum 17. November. Die Präsidentschaft hat Fidschi inne – dem Rotationsprinzip zufolge war ein Land aus Asien an der Reihe. Allerdings wäre es für den kleinen Inselstaat aus dem Pazifik schwierig geworden, die Konferenz sleber auszurichten. Daher springt Deutschland als «technischer Gastgeberۛ» ein, zumal das UNO-Klimasekretariat seinen Sitz in Bonn hat.

Kundgebung für schnellen Kohle-Ausstieg

Um die Sicherheit des Gipfels zu gewährleisten, wird ein immenser Aufwand betrieben. Bereits am Samstag hatten in Bonn etwa 10’000 Menschen friedlich für einen schnellen Kohle-Ausstieg demonstriert.