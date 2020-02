Fünf Schweizerinnen und Schweizer, die wegen des Corona-Virus China verlassen wollten, sind in Frankreich gelandet. Begleitet wurden sie von drei engen chinesischen Familienangehörigen.

Keine der Personen zeigte vor dem Abflug laut Behördenangaben Symptome einer Erkrankung.

Die Passagiere des Sonderflugs müssen den Behörden zufolge zwei Wochen unter Quarantäne bleiben.

Die Maschine des Typs A380 setzte gegen 14.30 Uhr in Istres-Le Tubé bei Marseille auf. An Bord des Jets der Fluggesellschaft Hi Fly Malta befanden sich insgesamt 250 Passagiere, Staatsbürger mehrerer europäischer Länder, neben Schweizern beispielsweise auch Franzosen, Belgier und Österreicher.

Zwei Schweizer Passagiere hatten laut dem Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) kurz vor dem Abflug entschieden, vor Ort zu bleiben.

Keiner der Passagiere habe beim Abflug in Wuhan Krankheitssymptome gezeigt, sagte Frankreichs Vize-Gesundheitsminister Adrien Taquet gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Passagiere des Sonderflugs müssen den Behörden zufolge zwei Wochen unter Quarantäne bleiben, um Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus auszuschliessen.

Die Rückkehrer hatten vor dem Flug am Flughafen in Wuhan Gesundheitschecks absolvieren müssen. An Bord des Fliegers trugen sie Gesichtsmasken, das Personal zusätzlich Schutzanzüge, wie auf Videos zu sehen war, die Journalist Antoine Crouin auf Twitter veröffentlichte, der in Kontakt mit einer Passagierin stand.

Zusammenarbeit mit Frankreich

Wohin die Schweizer nach der Landung genau gebracht werden, ist noch unklar. Für die weiteren Abläufe und medizinischen Massnahmen seien die französischen Behörden zuständig, teilt das EDA weiter mit. Bei Bedarf sei eine weitere Unterstützung über das Schweizer Generalkonsulat in Marseille sichergestellt.

Da nur eine vergleichsweise geringe Anzahl von Schweizern und deren engsten Angehörigen betroffen sei, habe das EDA prioritär die Zusammenarbeit mit Drittstaaten verfolgt, die aufgrund einer grossen Anzahl von eigenen Staatsangehörigen mehr Mittel einsetzen müssen und können.

Bundesrat Ignazio Cassis bedankte sich beim französischen Aussenminister Jean-Yves Le Drian für die Unterstützung bei der Evakuierung. Er wolle allen danken, die einen wesentlichen Beitrag zur Rückkehr geleistet hätten, schrieb Cassis auf Twitter.

Erster Toter ausserhalb Chinas Erstmals ist ausserhalb Chinas ein Mensch an den Folgen des neuartigen Corona-Virus gestorben. Auf den Philippinen erlag ein 44 Jahre alter Chinese aus Wuhan der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit. Er und seine ebenfalls erkrankte Partnerin, beides Chinesen aus Wuhan, waren am 21. Januar auf die Philippinen gereist. In China selbst sind die Zahlen der Todesopfer und Infizierten erneut gestiegen. Mit 45 weiteren Opfern sind mittlerweile bereits 304 Menschen in der Volksrepublik an der Atemwegserkrankung gestorben. 14'400 Menschen infizierten sich in ganz China bereits.