Bahnstreik in Deutschland

Die Deutsche Bahn will den bevorstehenden Streik der Lokführergewerkschaft GDL gerichtlich stoppen lassen.

Das Unternehmen habe vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf eingelegt, teilte der Konzern am Montagvormittag mit.

Ab Dienstagmorgen, 2 Uhr, sollte die Arbeit für 24 Stunden niedergelegt werden, teilte die GDL zuvor mit.

Im Güterverkehr sollte der Streik bereits am Montag, 11. März, um 18 Uhr beginnen, und am Dienstag um 18 Uhr enden.

Die DB kritisiert die kurzfristige Ankündigung scharf.

Zwischen der Ankündigung der GDL und dem Beginn des Streiks liegen nur etwas mehr als 24 Stunden. Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte bereits vor dem letzten Streik angekündigt, der Deutschen Bahn und den Fahrgästen künftig deutlich weniger Vorlauf zu lassen, um sich auf den Arbeitskampf einzustellen.

SBB rät von Bahnreisen nach Deutschland ab Box aufklappen Box zuklappen Die Züge auf dem Schweizer Streckennetz werden planmässig verkehren, wie die SBB auf dem Onlineportal X mitteilten. Von Bahnreisen nach Deutschland riet das Schweizer Bahnunternehmen während des Streiks ab. Die SBB könne den Online-Fahrplan wegen der kurzfristigen Ankündigung nicht anpassen, hiess es weiter. Reisende sollten sich direkt bei den betroffenen Bahnen über mögliche Auswirkungen informieren.

Die DB kritisierte in einer Mitteilung die kurzfristige Ankündigung des Streiks. «Das ist für Millionen von Bahnreisenden und die Wirtschaft eine blanke Zumutung», hiess es. Der Streik werde sich erneut massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken. «Die Deutsche Bahn (DB) kritisiert das Vorgehen der GDL aufs Schärfste und hat nun Rechtsmittel eingelegt, um den Streik noch zu stoppen», teilte der Konzern am Montag mit. «Einen entsprechenden Eilantrag auf einstweilige Verfügung hat die DB heute Vormittag beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main eingereicht.»

Frist ohne Angebot verstrichen

Zuvor hatte die GDL die DB am Freitag aufgefordert, bis Sonntag, um 18 Uhr, ein schriftliches Angebot zu unterbreiten. Die DB liess die Frist verstreichen. Die GDL wirft ihr «Arbeitsverweigerung» vor. Dies führe «unweigerlich in den Arbeitskampf», wies Gewerkschaftschef Claus Weselsky der Bahn die Verantwortung für den nunmehr sechsten Streik in dieser Tarifrunde zu.

Legende: Ein weiteres Mal werden die Züge in Deutschland still stehen: Die Gewerkschaft GDL hat den sechsten Streik in der andauernden Tarifrunde angekündigt. Keystone/DPA/SVEN HOPPE

Kurz vor Ablauf der Frist hatte die DB die GDL nochmals zu neuen Verhandlungen zur Beilegung des festgefahrenen Tarifstreiks eingeladen. «Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird», erklärte deren Personalvorstand in Berlin. Für den Fall einer Ablehnung durch die GDL regte das Unternehmen eine formale Schlichtung an.

Kein Fortschritt am Verhandlungstisch

In der laufenden Tarifrunde streikte die GDL inzwischen bereits fünfmal, der fünfte Ausstand über 35 Stunden endete erst am Freitagmittag. Zuvor war in der vergangenen Woche eine weitere Verhandlungsrunde gescheitert.

Die DB hatte die GDL anschliessend zur Wiederaufnahme von Verhandlungen auf Basis eines Mediationsvorschlages aufgefordert. Die Gewerkschaft lehnte dies allerdings ab und bezeichnete den Vorschlag als nicht annehmbar. Die Kernforderung der GDL in der Tarifauseinandersetzung mit der Bahn ist die schrittweise Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.