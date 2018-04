Der Ticker startet um 3:23 Uhr

14:37 Trump: «Mission accomplished» Trump äussert sich auf Twitter zufrieden: «Es war ein perfekt ausgeführter Angriff». Er danke Frankreich und Grossbritannien für «ihre Weisheit und die Macht ihres edlen Militärs». Das Ergebnis hätte nicht besser sein können, fügte er hinzu. «Mission erfüllt!»

14:31 Die Schweiz fordert deeskalierende Massnahmen Die Schweiz hat die Raketenangriffe westlicher Staaten auf syrische Ziele weder verurteilt noch begrüsst. Stattdessen erklärte das Aussendepartement (EDA) deeskalierende Massnahmen zur «absoluten Priorität». Die Schweiz verfolge die militärische Eskalation im Syrienkonflikt mit Sorge, schreibt das EDA in einer Stellungnahme. Es fordert alle beteiligten Parteien zur Vernunft auf und appelliert an sie, Bedingungen zu schaffen für die humanitäre Hilfe der Kriegsopfer. Das EDA stehe in Kontakt mit den Schweizer Vertretungen in der Region, heisst es weiter. Die Krisendispositive würden überprüft, das Humanitäre Büro in Damaskus sei kontaktiert worden. Der Koordinator ist gemäss den Angaben von den Angriffen nicht betroffen worden.

14:04 Moderate Töne aus Russland Russland ist interessiert an einer Zusammenarbeit mit den USA. Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow sagt, die Regierung in Moskau sei in Kontakt mit den USA und den anderen Staaten, welche sich an den Luftangriffen beteiligt hätten.

13:50 Paris warnt Nach den Luftschlägen hat Frankreich für den Fall eines neuen Einsatzes von Chemiewaffen eine weitere Intervention angedroht. «In der Chemiewaffen-Frage gibt es eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf», sagte Aussenminister Jean-Yves Le Drian. Falls diese Linie erneut überschritten werde, «würde es eine weitere Intervention geben». Er fügte hinzu: «Aber ich denke, dass die Lektion verstanden wird.»

13:20 Das waren die Ziele des Angriffs Ein Militärflughafen, ein Forschungszentrum, ein Kampfstofflager: Lesen sie mehr zu den Zielen des Angriffs hier. Legende: SRF

13:14 Assad meldet sich zu Wort «Die Aggression wird Syrien und die Syrer noch entschlossener machen, weiterzukämpfen und den Terror in jedem Teil des Landes zu zerschlagen», liess Assad über die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichten.

12:10 Analyse zum aktuellen Stand Der Angriff wird Präsident Assad kaum beeindrucken, dem Westen fehlt eine Strategie für Syrien. Eine Einschätzung.

11:59 Forderungen nach Treffen auf beiden Seiten Zurück an den Verhandlungstisch: Die USA, Frankreich und Grossbritannien wollen nach den Angriffen in Syrien ihre Nato-Partner am Samstag in einer Sondersitzung informieren. Der Nordatlantikrat – das oberste Entscheidungsgremium der Nato – werde am Nachmittag zusammenkommen, verlautete aus Nato-Kreisen in Brüssel. Russland hingegen fordert eine Notfallsitzung des UNO-Sicherheitsrats, wie bereits bekannt wurde.

11:37 71 der 103 Marschflugkörper abgefangen? Bei dem Angriff auf Ziele in Syrien ist nach russischen Angaben ein Grossteil der Geschosse abgefangen worden. Die syrische Luftabwehr habe 71 der 103 Marschflugkörper abgeschossen, teilte Generaloberst Sergej Rudskoj vom russischen Verteidigungsministerium mit. Es habe keine Todesopfer gegeben, einige Menschen seien leicht verletzt worden. Aus Frankreich tönt es anders: Die Luftangriffe haben nach Angaben des französischen Aussenministers Jean-Yves Le Drian die gesetzten Ziele in Syrien erreicht.

11:04 «Es war richtig und legal, militärisch in Syrien einzugreifen» Die britische Premierministerin Theresa May verteidigt die Luftangriffe. Es gebe Anzeichen dafür, dass die syrische Regierung über Chemiewaffen verfüge und weiterhin derartige Waffen produziere. «Es war richtig und legal, militärisch in Syrien einzugreifen», sagt sie. Auf die Frage, ob sie weitere Angriffe befehlen könnte, sagte sie, die syrische Regierung dürfe nicht an ihrer, Mays, Entschlossenheit zweifeln. 1:48 «Nur das syrische Regime hätte den Chemiewaffenangriff durchführen können» Legende: Video «Nur das syrische Regime hätte den Chemiewaffenangriff durchführen können» abspielen. Laufzeit 1:48 Minuten. Vom 14.04.2018.

10:52 Frankreich präsentiert Beweise Frankreich veröffentlicht einen Bericht seines Geheimdienstes, nach dem die syrische Armee verantwortlich für den Giftgas-Angriff auf Duma ist. So habe eine Untersuchung von Fotos, Videos, Zeugenaussagen und anderen Hinweisen ergeben, dass diese echt und nicht konstruiert seien. Es gebe keine Hinweise auf die Echtheit der These, Rebellengruppen hätten versucht, in den Besitz chemischer Waffen zu gelangen.

10:08 Putin fordert Sondersitzung des Sicherheitsrats Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem militärischen Angriff der Westmächte auf syrische Einrichtungen eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates gefordert. Der Angriff werde auf das Schärfste verurteilt, teilte der in Moskau mit. Legende: Keystone

10:02 Britischer Verteidigungsminister: «Sehr erfolgreiche Mission» Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson hat den Angriff auf syrische Einrichtungen als «sehr erfolgreiche Mission» bezeichnet. Angesichts der leidenden unschuldigen Männer, Frauen und Kinder habe gehandelt werden müssen, sagte Williamson dem Sender BBC. Alle an dem Militärschlag beteiligten Soldaten seien gesund zurückgekommen. Legende: Keystone

9:36 Israel äussert Verständnis für Angriff «Im vergangenen Jahr hat US-Präsident Trump klargemacht, dass der Einsatz von Chemiewaffen das Überschreiten einer roten Linie bedeutet», zitiert die Nachrichteagentur DPA einen ranghohen israelischer Repräsentanten. «Heute Nacht sind die USA, Frankreich und Grossbritannien unter US-Führung entsprechend vorgegangen. Syrien begeht weiterhin mörderische Taten und bietet die Basis für andere Aktionen auch des Irans, die sein Land, seine Truppen und seine Führung in Gefahr bringen», sagte er.

9:09 Syrien meldet drei verletzte Zivilisten Verlässliche Angaben über Opfer gibt es zurzeit nicht. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtet von drei verletzten Zivilisten. Es seien Raketen abgewehrt worden, die auf eine Armeestellung in Homs abgefeuert worden seien. Dabei seien die Flugbahn geändert und die Zivilisten verletzt worden. Das syrische Staatsfernsehen berichtet, die Attacke auf eine Forschungseinrichtung in einem Bezirk der Hauptstadt Damaskus habe lediglich zu Sachschäden geführt.

8:36 Russland spricht von mehr als hundert Raketen Mehr als hundert Marschflugkörper und Luft-Boden-Raketen seien «vom Meer und aus der Luft auf syrische militärische und zivile Ziele» geschossen worden, zitiert die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti eine Erklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Eine «bedeutende Zahl» dieser Raketen sei von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden.

8:12 Gemischte Reaktionen von US-Politikern Auch in den USA führt der Angriff zu gemischten Reaktionen: Führende Demokraten im Kongress nennen den Angriff unzulässig - ohne vorherige Zustimmung des Kongresses. Tatsächlich gibt es Bestrebungen, die Autorität des Präsidenten zu begrenzen, militärische Angriffe eigenmächtig zu beschliessen: Der republikanische Senator John McCain sagte, militärische Schläge würden eine umfassende Strategie für die Region nicht ersetzen. Verschiedene Politiker aus beiden Lagern sehen den Vergeltungsschlag jedoch als gerecht und angemessen an.

8:00 Reaktion aus Syrien In einer ersten Reaktion auf die westlichen Raketen-Angriffe hat die syrische Führung eine «barbarische und brutale Aggression» angeprangert. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitiert eine Quelle im Aussenministerium in Damaskus, die dem Westen vorwirft, mit den Angriffen die Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) zu verhindern.

7:51 Russland laut französischer Verteidigungsministerin gewarnt Nach Worten des französischen Aussenministers Jean-Yves Le Drian zielten die Angriffe der heimischen Luftwaffe in Syrien nicht auf Verbündete Syriens ab. Der Angriff auf das syrische Regime sei zudem rechtmässig. «Dieses Vorgehen ist proportioniert und gezielt». Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly sagt, ihr Land sei nicht auf Konfrontation aus. Die Russen seien vor der Intervention gewarnt worden. 0:29 Le Drian bezeichnet Angriff als rechtmässig Legende: Video Le Drian bezeichnet Angriff als rechtmässig abspielen. Laufzeit 0:29 Minuten. Vom 14.04.2018.