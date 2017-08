Terror in Spanien

Wer steht hinter den Anschlägen in Barcelona? Noch gibt es auf diese Frage keine verlässlichen Angaben. Spanische Medien berichten, die Behörden gehen von einer zwölfköpfigen Zelle aus. Vier Verdächtige wurden bislang festgenommen.

Die Attentäter von Barcelona und Cambrils gehörten offenbar einer einzigen Terrorzelle an. Dies berichtete die spanische Zeitung «El País» unter Berufung auf Anti-Terror-Experten. Den Angaben zufolge soll sich die Zelle aus zwölf Personen zusammengesetzt haben.

Ursprünglich hätten die Attentäter einen Anschlag noch grösseren Ausmasses geplant, sagte ein Polizeisprecher an einer Medienkonferenz. Er wies auf eine Explosion hin, die sich in der Nacht zum Donnerstag in Alcanar, 200 Kilometer südlich von Barcelona, ereignete. Nach dieser Explosion hätten die Attentäter «nicht mehr das Material gehabt, um Anschläge noch grösseren Ausmasses zu verüben».

Die Attentäter hätten vorgehabt, in Barcelona «einen oder mehrere Anschläge» zu verüben, sagte der Polizeisprecher. Durch die Explosion in Alcanar hätten sie sich aber gezwungen gesehen, ihre Planungen zu beschleunigen.

Nach Darstellung des IS-Sprachrohrs Amak waren mehrere Täter an dem Anschlag beteiligt. Sie seien «Soldaten des Islamischen Staates», meldete Amak. Die Echtheit der Nachricht liess sich zunächst nicht verifizieren.

Fahndung nach 17-Jährigem

Die Polizei nahm bisher insgesamt vier Verdächtige fest. Keiner der 21- bis

34-Jährigen sei bislang im Zusammenhang mit Terrorismus in Erscheinung getreten.

Nach einem weiteren Hauptverdächtigen wird derzeit noch gefahndet. Nach jüngsten Erkenntnissen der katalanischen Polizei könnte dieser jedoch bei einem Polizeieinsatz in Cambrils erschossen worden sein. «Die Untersuchung geht in diese Richtung, es gibt mehrere Indizien, aber wir haben keinen konkreten Beweis», sagte der Sprecher.

In der Nacht waren in dem Küstenort Cambrils fünf Terroristen getötet worden, die am frühen Freitagmorgen laut Medienberichten einen Anschlag verüben wollten. Der Ort liegt rund 100 Kilometer südlich von Barcelona bei Tarragona.