Terror in Spanien

Wer steht hinter den Anschlägen in Spanien? Noch gibt es auf diese Frage keine verlässlichen Angaben. Spanische Medien berichten, die Behörden gehen von einer zwölfköpfigen Zelle aus. Vier Verdächtige wurden bislang festgenommen.

Was im ersten Moment wie die Tat eines Einzelnen aussah, stellt sich nun als Werk einer organisierten Gruppe heraus. Hinter dem schweren Terroranschlag in Barcelona und weiteren Taten vermutet die spanische Polizei eine Islamisten-Zelle. Wie gross die genau Gruppe ist, wisse die Polizei noch nicht, aber viele Mitglieder seien bereits identifiziert, sagte ein Polizeisprecher an einer Medienkonferenz.

«Alles begann in Alcanar»

Die Polizei vermutet, dass die Terroristen ihre Attacken schon seit längerer Zeit in dem 10'000-Einwohner-Ort Alcanar südlich von Tarragona vorbereitet haben, wo sich am Mittwoch eine Explosion in dem Wohnhaus ereignet hatte. Dabei hatte es einen Toten gegeben.

Am Freitag wurde dort spanischen Medienberichten zufolge eine zweite Leiche gefunden. In dem Gebäude sollen nach Informationen der Zeitung «El Pais» etwa 20 Gasflaschen gelagert worden sein. «Alles begann in Alcanar», titelte das angesehene Blatt. Die Polizei gehe davon aus, dass der Terrorzelle etwa zwölf Mitglieder angehörten.

Die Attentäter hätten vorgehabt, in Barcelona «einen oder mehrere Anschläge» zu verüben, sagte der Polizeisprecher. Durch die Explosion in Alcanar hätten sie sich aber gezwungen gesehen, ihre Planungen zu beschleunigen und hätten «nicht mehr das Material gehabt, um Anschläge noch grösseren Ausmasses zu verüben».

Nach Darstellung des IS-Sprachrohrs Amak waren mehrere Täter an dem Anschlag beteiligt. Sie seien «Soldaten des Islamischen Staates», meldete Amak. Die Echtheit der Nachricht liess sich nicht verifizieren.

Fahrer offenbar getötet

Die Ermittler ordnen der mutmasslichen Terrorgruppe drei Vorfälle zu: Den schweren Anschlag mit einem Kleintransporter auf Barcelonas Flaniermeile «Las Ramblas», bei dem 13 Passanten getötet wurden, einen vereitelten Angriff in der Küstenstadt Cambrils und die Explosion in einem Wohnhaus in der Ortschaft Alcanar.

Die Polizei nahm bisher insgesamt vier Verdächtige fest. Keiner der 21- bis

34-Jährigen sei bislang im Zusammenhang mit Terrorismus in Erscheinung getreten.

Der 17-jährige Fahrer des Kleintransporters, der in Barcelona in die Menschenmenge fuhr, ist Medienberichten zufolge tot. Er sei unter den fünf Terroristen gewesen, die am frühen Freitagmorgen von der Polizei in dem Küstenort Cambrils erschossen wurden. Dort wollten sie offenbar einen Anschlag verüben. Der Ort liegt rund 100 Kilometer südlich von Barcelona bei Tarragona. Eine offizielle Bestätigung gab es bis jetzt nicht.

Die Sicherheitskräfte hatten zuvor mitgeteilt, sie fahndeten nach dem 17-Jährigen als Haupttäter. Er soll seinem älteren Bruder dessen Pass gestohlen und damit den Transporter angemietet haben, mit dem Terroranschlag auf der Flaniermeile Las Ramblas verübt wurde.