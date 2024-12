Bei Bergamo in Norditalien

Die Höhlenforscherin, die mehrere Tage in einer Höhle in Norditalien festsass, konnte schwer verletzt gerettet werden.

Die 32-Jährige war am Samstag beim Erkunden der Höhle Abisso Bueno Fonteno bei Bergamo abgestürzt und kam nicht mehr raus.

Rettungsteams brachten am frühen Mittwochmorgen die auf eine Trage gebundene Frau ins Freie, wie die Berg- und Höhlenrettung mitteilte. Ein Helikopter flog die Frau daraufhin ins Spital.

Legende: Vorübergehend waren über hundert Helferinnen und Helfer im Einsatz. Keystone/Photo by Spada/LaPresse via AP

Die Rettungsmission gestaltete sich äusserst schwierig. Denn: Die erst 2006 entdeckte riesige Höhle am Nordufer des Iseo-Sees zwischen Bergamo und Brescia – ein enormes Labyrinth an unterirdischen Gängen, Wasserfällen und Seen – erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 50 Kilometern. Und nicht einmal die Hälfte davon ist erforscht. Den Rettungskräften gelang es jedoch, den letzten Abschnitt des Höhlenlabyrinths schneller als ursprünglich geplant zurückzulegen.