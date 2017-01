Wahlkampf in Frankreich

Die französischen Sozialisten haben den Ex-Minister Benoît Hamon zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt.

Die französischen Sozialisten haben den 49-jährigen Ex-Minister Benoît Hamon zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt. Hamon siegte in der zweiten Runde (Stichwahl) klar gegen den ehemaligen Premierminister Manuel Valls. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf sozialistische Parteikreise.

Bei der Stichwahl innerhalb der Sozialistischen Partei hatten bis zum Nachmittag mehr Bürger abgestimmt als noch vor einer Woche. In 75 Prozent der Wahlbüros wurden bis 17.00 Uhr gut 1,3 Millionen Menschen gezählt. Das waren 22,8 Prozent mehr als in der ersten Runde, teilte die Wahlleitung der Partei mit.

Der Kandidat der Sozialisten für die Präsidentschaft wird von den Wählern bestimmt. In der ersten Runde von sieben Anwärtern ist er auf rund 36 Prozent der Stimmen gekommen. Sein Konkurrent Manuel Valls, der ehemalige Premierminister, erzielte vor einer Woche rund 31,5 Prozent.

Nach der Ankündigung von François Hollande, nicht für eine zweite Amtszeit im Élysée-Palast anzutreten, gab Valls sein Amt als Premierminister auf und stieg mit ganzer Kraft in die Vorwahl der Linken, in der er lange als Favorit galt.

Bruch mit François Hollande

Doch dann kam Benoît Hamon aus der Deckung. Er war unter Hollande nur wenige Monate lang Erziehungsminister. Der Bretone warb in langen TV-Debatten für einen klaren Bruch mit den Hollande-Jahren.

Sein radikales politisches Programm wird von Kritikern, auch aus den eigenen Reihen, als utopisch bezeichnet. Sein Prestigevorhaben ist ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 750 Euro monatlich, das er langfristig jedem Franzosen zusichern will. Das kostet zwischen 300 bis 400 Milliarden Euro im Jahr, was ungefähr einem kompletten französischen Staatshaushalt entspricht.

Mit Hamon als Präsidentschaftskandidat dürften die Probleme der angeschlagenen Regierungspartei aber erst richtig anfangen. Denn es ist überhaupt nicht gesagt, dass sich der Flügel der «Realos» dem Wahlentscheid beugt und Hamon unterstützt.

Viele Sympathien für Emmanuel Macron

Die Sonntagszeitung «Le Journal de Dimanche» berichtete mit Verweis auf das Umfeld von Manuel Valls, dass gewichtige Vertreter der Sozialisten ins Lager des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron entschwinden könnten. Namen werden zwar nicht genannt. Die einflussreiche Energie- und Umweltministerin Ségolène Royal liess aber bereits Sympathie für Macron erkennen. Falls Hamon gewinnt, drohe eine offene Krise in der Partei, heisst es im Umfeld von Valls gemäss der Zeitung.

Der 39 Jahre alte Macron gilt schon länger als ein Kandidat, der den Konservativen mit Favorit François Fillon sowie auch Marine Le Pen vom Front National gefährlich werden könnte.

Der frühere Wirtschaftsminister Macron kann laut Beobachtern mit weiteren Sympathiepunkten rechnen. Denn François Fillon geriet in Erklärungsnöte, weil seine Frau jahrelang als Mitarbeiterin im Parlament angestellt war. Sein Beliebtheitsgrad ist seit seiner Wahl zum Spitzenkandidaten der bürgerlichen Rechten im vergangenen November bereits deutlich abgerutscht.