Mays Aufruf zur Einigkeit im Kampf gegen den Terrorismus und ihr Versprechen, die Gangart zu verschärfen, kam nicht überall gut an. «Ihre politischen Gegner haben die Stellungnahme als parteipolitisch motiviert gerügt und daran erinnert, dass May sechs Jahre lang als Innenministerin für die Terrorbekämpfung verantwortlich gewesen war, bevor sie vor einem knappen Jahr Premierministerin wurde», erklärt Grossbritannien-Korrespondent Martin Alioth. Der Wahlkampf auf nationaler Ebene wurde suspendiert, soll aber morgen normal weitergehen. Die Wahl selbst findet am Donnerstag wie geplant statt. «Für einen Aufschub müsste der nationale Notstand ausgerufen werden, was bisher noch niemand ins Auge gefasst hat», so Alioth. Die Alarmstufe der Terrorabwehr bleibt vorläufig auf ihrer zweithöchsten Stufe («ernst»).