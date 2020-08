Legende: Trumps Ex-Berater Steve Bannon hat am Donnerstag vor einem Gericht in New York auf «not guilty» plädiert. Gegen eine Kaution von fünf Millionen Dollar muss der 66-Jährige nicht in U-Haft. Einen Drittel davon muss er als Sicherheit hinterlegen und den Pass abgeben. Den Nordosten der USA darf er nicht verlassen. Keystone/Archiv