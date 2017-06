Eine Wahlkampfanalyse

«Alle fragen sich, weshalb hat Theresa May diese Wahlen ohne Not einberufen. Sie hatte doch eine absolute Mehrheit im Parlament», so SRF-Korrespondent Peter Balzli. Im Gegenzug habe Corbyn fast alles richtig gemacht.

«Er ist im Wahlkampf dahin gegangen, wo Labour die sicheren Sitze hatte – während May in umkämpften Wahlkreisen auftrat. Und so hat man May jeden Abend an einem stimmungsarmen Platz gesehen, derweil Corbyn in einer jubelnden Menge junger Menschen auftrat.» Diese Bilder hätten am Ende eine Macht entwickelt, die keiner erwartet hatte.