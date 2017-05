Terror in Manchester

Nach dem Selbstmordanschlag in einer Konzerthalle hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Die Poliziei in Manchester meldet eine weitere Festnahme im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montag.

Die Zahl der festgenommenen Verdächtigen erhöht sich damit auf zehn, wobei nach Entlassung eines Mannes und einer Frau noch acht Personen in Gewahrsam sind.

Der Zugriff erfolgte laut Polizei am Freitagmorgen südlich des Stadtzentrums von Manchester im Bezirk Moss Side. In Grossbritannien gilt nach wie vor die höchste Terrorwarnstufe. Die Polizei fahndet weiter nach Komplizen des Selbstmordattentäters. Beim 22-jährigen Briten libyscher Abstammung soll es sich um ein Mitglied der Terrororganisation IS handeln.

Verstimmungen zwischen London und Washington

Die Terrorermittlungen werden von einem handfesten Streit zwischen London und Washington überschattet, hatten doch US-Behörden nach dem Anschlag amerikanischen Medien vertraulichen Polizeiinformationen zugespielt. Wo das Leck war, ist bisher nicht bekannt.

Die britische Regierung vermutet, dass US-Geheimdienstquellen forensische Aufnahmen vom Tatort der «New York Times» zugespielt und damit die Ermittlungen in Gefahr gebracht haben. US-Medien hatten auch als erste den Namen des Attentäters publiziert.

Die Veröffentlichung heikler Informationen zum Terroranschlag löste in den USA ernsthafte Fragen zum Umgang mit Geheimmaterial aus. Möglicherweise sei hier «ein Mangel an Disziplin» einer mit derartigem Material ungewohnten Regierung im Spiel, vermutete CNN-Militärexperte Mark Hertling. Einen «strukturellen Fehler» und ein internes «Kommunikationsproblem» vermutete der frühere aussenpolitische Berater Aaron David Miller.