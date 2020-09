Brände an US-Westküste

Eine halbe Million Menschen wurden im Bundesstaat Oregon zur Evakuierung aufgefordert, teilten die örtlichen Behörden mit.

Grund für die gigantische Rettungsaktion sind die beispiellosen Waldbrände an der US-Westküste.

Im benachbarten Bundesstaat Kalifornien berichtet die Feuerwehr vom flächenmässig grössten Buschfeuer in der jüngeren Geschichte.

«Etwa 500.000 Einwohner Oregons wurden evakuiert, und diese Zahl wächst weiter», hiess es in einer offiziellen Erklärung. Feuerwehrleute bekämpften Waldbrände, die sich über 365'000 Hektar in ganz Oregon ausbreiteten, «ein Rekord».

In den USA haben die Waldbrände an der Westküste laut offiziellen Angaben zehn Menschenleben gefordert – in den Bundesstaaten Oregon, Kalifornien und Washington. Allerdings seien einige Gebiete immer noch unerreichbar. Laut der Zeitung «USA Today» sollen bei den Bränden indes mindestens 23 Menschen gestorben sein.

Nie zuvor haben wir in unserem Staat so viel ungebremstes Feuer gesehen.

3600 Quadratkilometer brennen

Allein in Kalifornien kämpften 14'000 Feuerwehrleute gegen 28 grössere Waldbrände, teilten die Behörden mit. Das August Complex Fire, eine Ansammlung von insgesamt 37 Bränden, wurde zum grössten Brand in der Geschichte des Bundesstaates erklärt. Seit es am 17. August den Mendocino Forest getroffen hat, hat es mehr als 190'000 Hektar Land erfasst.

Kate Brown, die Gouverneurin von Oregon, bezeichnete die Brände in ihrem Bundesstaat als «beispiellos». Eine Fläche von rund 3600 Quadratkilometern stünde in Flammen. Nach Medienberichten kämpfen hier Tausende Feuerwehrleute gegen mehr als 40 Brände.

Mindestens fünf Städte seien «erheblich zerstört». In nur drei Tagen hätten die Flammen das Doppelte der Vegetation verzehrt, die im Durchschnitt in einem Jahr verbrennt, so Brown.