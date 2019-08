Die Bilder aus dem Amazonas sind alarmierend, der internationale Aufschrei gross. Nun kommt Brasilien in die Gänge.

Der aktuelle Stand: Im Amazonas-Gebiet wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Betroffen ist vor allem Brasilien. Das brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE hatte Anfang der Woche alarmierende Zahlen und Satellitenbilder der Brände am Amazonas veröffentlicht. Demnach gab es in Brasilien seit Anfang Jahr bereits mehr als 78'000 Waldbrände – ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein in dieser Woche von Dienstag bis Freitag wurden 1663 neue Brände registriert.

Satellitenaufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa zeigen, dass auch in den Nachbarländern Peru, Bolivien, Paraguay und Argentinien zahlreiche Feuer ausgebrochen sind. In Bolivien haben die Flammen schon fast eine Million Hektar Urwald vernichtet.

Legende: Das Satelliten-Bild der Nasa vom 24. August zeigt die zahlreichen Brände in Südamerika. Nasa

Das Vorgehen gegen die Brände: Unter internationalem Druck hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nun den Einsatz der Armee gegen die Waldbrände angeordnet. Er erliess am Freitag ein Dekret, das für vier Wochen den Einsatz von Truppen zur Verhinderung und Bestrafung von «Umweltdelikten» und zum Kampf gegen die Flammen regelt. 43'000 Soldaten und sechs Löschflugzeuge stehen im Einsatz.

Legende: Am Freitag gab Brasilien grünes Licht für einen Militäreinsatz. Unter anderem sind Löschflugzeuge im Einsatz. Keystone

Die Erfolgschancen: Experten befürchten, dass das Militär alleine nichts gegen die Feuer tun kann, weil es nicht über die nötige Löschausrüstung verfügt. Es kann einzig helfen, weitere Feuer zu verhindern, indem es Menschen von der Brandstiftung abhält.

Legende: Das Amazonas-Gebiet in Südamerika beherbergt den grössten Regenwald der Erde. srf

Der Grund für die Brände: Hauptgrund ist die Waldrodung. Umweltschützer werfen Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern zu immer mehr Abholzung und Brandrodung ermutigt sehen. Der Staatschef hat immer wieder klar gemacht, dass er die Amazonasregion vor allem mit ungenutztem wirtschaftlichen Potenzial verbindet.

Bolsonaro machte wiederholt Umweltschutzgruppen für die Brände verantwortlich. Er hatte nahegelegt, sie hätten die Brände gelegt, um seine Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken.

Waldbrände kommen in der Region während der Trockenzeit immer wieder vor. Meist werden sie laut dem Institut IPAM von Farmern gelegt, um neue Weideflächen zu schaffen.

Legende: Brasiliens Agrarindustrie benötigt mehr Fläche für den Soja-Anbau und die Rinderzucht – ein Grund für die Brandrodungen? Keystone

Die politischen Reaktionen: Auf internationalem Parket wird über die Waldbrände beraten, so auch am Treffen der G7-Staaten. Diese wollen den betroffenen Ländern rasche Hilfe zukommen lassen. Es gehe um «technische und finanzielle Mittel», erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Geplant sei ein «internationaler Mobilisierungsmechanismus». Macron bekräftigte zudem seine Forderung, dass es auch Hilfe für die Aufforstung geben müsse.

Gleichzeitig wird Brasilien mit Reaktionen gedroht. So könnte etwa das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem lateinamerikanischen Staatenbund Mercosur scheitern. Frankreich hatte bereits angekündigt, ein Veto gegen den Deal einzulegen.

Legende: Der Regenwald in Südamerika liegt nicht nur den Indigenen am Herzen. Er beeinflusst das Klima des gesamten Planeten. Reuters

Die Wichtigkeit des Amazonas-Gebietes: Der Amazonas-Regenwald gilt als grüne Lunge der Welt und ist für den globalen Klimaschutz von hoher Bedeutung. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Fünftel des weltweiten Sauerstoffs über das riesige Amazonas-Waldgebiet in die Atmosphäre gelangt. Die Regenwälder sorgen ausserdem für saubere Luft, weil sie giftige Stoffe herausfiltern. Zudem pumpt der Amazonas-Regenwald laut der Organisation «Amazon Watch» täglich bis zu 20 Milliarden Tonnen Wasser in die Atmosphäre.