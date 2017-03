Die Regeln für die Etikettierung von Fleisch sind in Brasilien eigentlich strikt. Zu so einem Skandal kann es also nur kommen, weil die brasilianischen Behörden bei diesen grossen Betrieben offensichtlich systematisch weggeschaut haben. Damit sie das getan haben, sind wohl auch grössere Schmiergeldsummen geflossen – ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Die Fleischindustrie hat sich die Behörden zu Komplizen gemacht, das ist sicher.