Die politische Krise in Brasilien, die auf systematische Korruption zurückgeht, ist mit diesem Urteil nicht ausgestanden. Es bedeutet Rückenwind für die linke Opposition, die auf den Strassen gegen Präsident Michel Temer mobil machen will. Und die Sozialdemokraten erwägen, aus Temers Mitte-rechts-Koalition auszusteigen. Gegen den Präsidenten läuft ein weiteres Verfahren, nachdem dieser Schweigegeldzahlungen an politische Weggefährten abgesegnet hat. Das geht aus heimlich gemachten Tonaufzeichnungen hervor. Sollte es in dieser Angelegenheit zur Anklage kommen, müsste Temer sein Amt vorübergehend niederlegen.