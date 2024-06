Per E-Mail teilen

Der amtierende Premierminister Rishi Sunak hat seinen Herausforderer Keir Starmer bei der ersten TV-Debatte vor den Parlamentswahlen in rund einem Monat scharf attackiert. Gleich mehrfach behauptete der Regierungschef der konservativen Tories, die sozialdemokratische Labour-Partei wolle die jährliche Steuerlast jedes Arbeitnehmers um 2000 Pfund erhöhen.

Vorgezogene Wahlen im Juli Box aufklappen Box zuklappen Rishi Sunak hat vor rund zwei Wochen überraschend vorgezogene Wahlen ausgerufen. In Umfragen liegt die Partei des Premierministers rund 20 Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten von Labour zurück. Politologe Mark Garnett von der Universität Lancaster sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: «Rishi Sunak hofft, dass eine vorgezogene Wahl das Ausmass seiner Niederlage abmildern wird.» Denn in der Vergangenheit wurden vorgezogene Neuwahlen meist ausgerufen, um die Gewinnchancen des Amtsinhabers zu erhöhen.

Der Oppositionsführer wies die Vorwürfe in der Debatte als «Müll» zurück und verschärft auch seinerseits den Ton: «Er erfindet Dinge, während er spricht.» Gemäss Starmer wolle Labour lediglich die Mehrwertsteuer für Privatschulen und die Übergewinnsteuer für Energieunternehmen erhöhen.

Sie haben keine Pläne für die Zukunft.

Keir Starmer hielt im Duell auch nicht mit Vorwürfen zurück. Die konservative Partei von Sunak sei schuld am schlechten Zustand des Landes mit langen Wartezeiten in Kliniken, hohen Hypothekarzinsen und den stark gestiegenen Lebenserhaltungskosten. Auch Probleme im Bildungswesen und fehlende Lehrkräfte sprach der Herausforderer an.

Audio Starmer spricht über die Probleme im Bildungswesen 00:31 min, aus HeuteMorgen vom 05.06.2024. Bild: Keystone/Jonathan Hordle/ITV abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Nach 14 Jahren greife die Tory-Partei verzweifelt nach jedem Strohhalm, so Starmer. Rishi Sunak sieht dies naturgemäss anders. Labour habe Jahre Zeit gehabt für eigene Ideen, konkrete Pläne würden aber nicht vorliegen: «Sie haben keine Pläne für die Zukunft.»

Unter dem Strich ein knapper Sieg für Sunak

Die Umfragen sehen Rishi Sunak als knapper Sieger in dieser ersten TV-Debatte. Die Meinungen waren dabei aber eher gespalten. 51 Prozent sahen den amtierenden Premierminister im Vorteil und 49 Prozent dessen Herausforderer. Kommentatoren lobten Sunaks kämpferischen Ton, da er Starmer mehrmals direkt nach dessen Vorhaben fragte. Es ist noch eine zweite Debatte für den Juni angesetzt, dann wird zu sehen sein, ob Starmer besser punkten kann.