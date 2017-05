Nach der schweren Computerpanne hofft British Airways auf eine schnelle Wiederherstellung des Betriebs.

Gravierende Computer-Probleme haben auch am Sonntag die Reisepläne von British-Airways-Kunden durchkreuzt.

Ein Sprecher des grössten Londoner Flughafens Heathrow erklärte, es sei weiter mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Das Unternehmen entschuldigte sich einmal mehr für die «enorme Betriebsstörung». Angaben zur genauen Zahl der ausgefallenen oder verspäteten Flüge machte British Airways nicht.

Nach den Computer-Problemen am Samstag und einem damit verbundenen Chaos im Flugplan läuft der Betrieb auch am Sonntag noch nicht rund. British Airways teilte mit, es werde einige Folgestörungen geben, da Maschinen und Besatzung nicht an den planmässigen Flughäfen seien.

Passagiere sollten nicht zum Airport kommen, solange ihr Flug nicht bestätigt sei. Ziel sei aber, einen «nahezu normalen Flugplan» am Airport London-Gatwick zu gewährleisten und die «Mehrheit des Angebots» ab Heathrow abzuwickeln.

British-Airways-Chef Alex Cruz hatte zuvor über Twitter erklärt, dass ein Problem in der Stromversorgung den Systemausfall verursacht haben könnte. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht. Die IT-Teams der Airline arbeiteten so hart sie nur könnten an der Behebung der Probleme.

Das Unternehmen entschuldigte sich einmal mehr für die «enorme Betriebsstörung». Angaben zur genauen Zahl der ausgefallenen oder verspäteten Flüge machte British Airways nicht.

Wegen der Probleme hatte die Fluglinie am Samstag alle Flüge von Heathrow und Gatwick abgesagt. Kunden mussten weltweit Verspätungen oder Ausfälle hinnehmen. An beiden Flughäfen herrschten am Samstag chaotische Zustände.

Von der Panne betroffen waren auch sämtliche Check-in-Systeme und das Kundencenter der Fluglinie. Den Passagieren versprach Cruz die kostenlose Umbuchung ihrer Flüge oder die volle Erstattung des gezahlten Flugpreises.

Betroffene Kunden machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Sie kritisierten vor allem eine schlechte Kommunikation seitens der Airline. In London-Gatwick sei kein Personal vor Ort gewesen, um Passagiere über die Situation zu informieren. Telefonanrufe seien nicht beantwortet worden. Viele Nutzer schrieben von einer «totalen Blamage».