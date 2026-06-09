Die Überreste des als Timmy bekannten Buckelwals werden nach der Obduktion in einer dänischen Firma verwertet – zu Biodiesel und Biomasse.

Die Knochen sollen in einem Museum ausgestellt werden.

Der Buckelwal war vor einigen Wochen tot an den Strand der dänischen Insel Anholt gespült worden. Vergangene Woche untersuchten Fachleute das Tier, sie konnten jedoch keine klare Todesursache feststellen.

Legende: Die Überreste von Timmy am Strand der dänischen Insel Anholt. EBU

Nun werden die Überreste des Wals in einer Fabrik in Randers, Dänemark, weiterverarbeitet. Das Unternehmen Daka Dänemark, das den Kadaver übernommen hat, bestätigte entsprechende Pläne. Demnach wird das Wasser aus dem Kadaver gereinigt und in den Fjord geleitet. Das Fett wird zu Biodiesel verarbeitet. Knochen, Haut und Sehnen werden zu Biomasse aufbereitet, die später in einer Zementfabrik verbrannt wird.

Wählen Sie SRF als Ihre bevorzugte Quelle bei Google Box aufklappen Box zuklappen Schneller das sehen, was für Sie relevant ist: Mit wenigen Klicks können Sie bei der Google-Suche Ihre bevorzugten Nachrichtenquellen hinterlegen. So auch SRF. Über diesen Link gelangen Sie zu den Quelleneinstellungen in Ihrem Google-Konto, wo SRF zur Auswahl bereit steht. Klicken Sie das Kästchen an – nun wird die Zusammenstellung der Nachrichtenquellen personalisiert. Sie sehen häufiger Inhalte von SRF in den Ergebnissen.

Ein Teil des Skeletts bleibt erhalten. Mehrere Knochen wurden bereits vergangene Woche vom Strand abgeholt und gehen an die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Kopenhagen.

Für die Untersuchung wurde der Kadaver geöffnet und zerlegt. Ein Bagger hat die einzelnen Teile in Container verladen. Am Freitag wurden die Überreste vom Strand entfernt, am Montag folgte der Abtransport.