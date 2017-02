Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das von Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt. Die Entscheidung gilt landesweit.

Das Wichtigste in Kürze

Immigrations-Dekret von US-Präsident Trump von Bundesrichter in Seattle ausgesetzt . Urteil gilt für die gesamten Vereinigten Staaten.

. Urteil gilt für die gesamten Vereinigten Staaten. In der ersten Woche des neuen Einreiseverbots gegen Menschen aus sieben muslimischen Staaten sollen mindestens 60'000 Visa widerrufen worden sein.

worden sein. In mehreren Bundesstaaten laufen vor Bundesgerichten derzeit noch Verfahren gegen den Erlass.

Ein US-Bundesrichter in Seattle hat den von Präsident Donald Trump verfügten Einreisebann für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt.

Die Entscheidung gelte landesweit und sofort, hiess es in der Urteilsbegründung, wie unter anderem die «Seattle Times» berichtet. Die Entscheidung hebe Trumps Exekutivanordnung per sofort auf, sagte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington, Bob Ferguson. Er erwarte von der Bundesregierung in Washington D.C., dass sie das Urteil befolge. Eine Reaktion des Weissen Hauses gab es zunächst nicht, die Regierung dürfte aber Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.

Richter von George W. Bush ernannt

Der von den Demokraten regierte Bundesstaat Washington hatte die Klage eingereicht – nur drei Tage, nachdem der Einreisestopp vom Republikaner Trump verhängt worden war. Wenig später schloss sich auch der Staat Minnesota der Klage an.

Die Entscheidung in Washington traf mit James Robart ein Richter, der von Präsident George W. Bush, also von einem Republikaner, ernannt worden war. Er sah es als hinreichend belegt an, dass Einwohnern des Staates Washington irreparabler Schaden entstehen könnte, wenn der Einreisebann bestehen bleibt.

Verfahren in anderen Bundesstaaten

Vergangene Woche hatte ein Gericht in New York festgestellt, dass ein gültiges Visum für die Einreise im Einzelfall reicht.

Einige Gerichte haben bereits die Umsetzung eingeschränkt, jüngst eine Richterin in Detroit. Ein Bundesrichter in Virginia ordnete derweil an, dass die Regierung eine Liste aller Personen erstellt, denen die Einreise in die USA wegen der Sperre verweigert wurde.

Zehntausende Visa wiederrufen

Kurz vor dem Entscheid in Seattle war bekannt geworden, dass die USA in der ersten Woche des neuen Einreiseverbots nach Angaben des Aussenministeriums fast 60'000 Visa widerrufen haben.

Zuvor hatte ein Anwalt der Regierung von rund 100'000 annullierten Visa gesprochen. Das Aussenministerium gab die Zahl am Freitag bekannt, nachdem Medien zuvor von den 100'000 zurückgezogenen Einreiseerlaubnissen berichtet hatten. Diese Zahl hatten mehrere Medien unter Berufung auf eine Gerichtsanhörung vermeldet, bei der ein Anwalt der Regierung die Zahl genannt hatten.

Alle Green-Card-Inhaber ins Land gelassen

Der Staatsanwalt konnte nicht sagen, wie viele Menschen tatsächlich zurückgeschickt wurden, wie unter anderem die «Washington Post» berichtete. Alle Inhaber einer Green Card seien dagegen ins Land gelassen worden.

US-Präsident Donald Trump hatte vergangenen Freitag per Exekutivanordnung bestimmt, dass Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien für 90 Tage nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Die Regierung in Washington begründete den Schritt mit dem Schutz vor Anschlägen.

Gebet für Flüchtlinge an JFK Rund 200 Muslime haben sich am New Yorker Flughafen John F. Kennedy zu einem Gebet für die Flüchtlinge und Migranten versammelt, die von US-Präsident Donald Trumps Einreiseverbot betroffen sind. «Wenn die Mächtigen nicht aufpassen, werden sie den grössten nicht-gewalttätigen Widerstand der amerikanischen Geschichte entfesseln», sagte einer der Redner bei der Versammlung am Freitag dem TV-Sender «Pix11» zufolge. Gesetze der 1960er Jahre hätten die USA für Einwanderer rund um die Welt geöffnet.



Ex-Premier Norwegens festgehalten

Für Aufsehen hatte der Fall des früheren norwegischen Ministerpräsident Kjell Magne Bondevik gesorgt, der nach eigenen Angaben an einem Flughafen in den USA festgehalten worden war.

Er sei am Dienstag daran gehindert worden, den Airport Dulles nahe Washington zu verlassen, nachdem die Grenzbeamten gesehen hätten, dass er 2014 den Iran besucht hatte, sagte Bondevik dem lokalen Sender ABC7. Anschliessend sei er eine Stunde lang festgehalten worden.

« Es hätte klar sein müssen, als sie gesehen haben, dass ich einen Diplomatenpass habe und ein früherer Ministerpräsident bin » Kjell Magne Bondevik

Ex-Premier Norwegens

«Ich verstehe natürlich die Angst davor, dass Terroristen ins Land kommen», sagte er dem Sender. Es sei jedoch offensichtlich gewesen, dass er kein Terrorist sei.

«Es hätte klar sein müssen, als sie gesehen haben, dass ich einen Diplomatenpass habe und ein früherer Ministerpräsident bin», fügte er hinzu. «Das sollte ihnen ausreichend zeigen, dass ich kein Problem und keine Bedrohung für das Land darstelle, und sie sollten mich unverzüglich gehen lassen, aber das haben sie nicht.»

Grenzbeamte berufen sich auf Obama

Die Grenzbeamten beriefen sich nach Angaben Bondeviks bei der Massnahme nicht auf das von Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Menschen aus sieben Ländern, sondern auf eine Verschärfung der Visa-Bestimmungen durch dessen Vorgänger Barack Obama.

Nach diesen brauchen Bürger aus 38 Ländern, darunter Norwegen – ein Visum, wenn sie in die USA einreisen wollen und nach 2011 im Iran, Irak, Syrien oder dem Sudan waren.