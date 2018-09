Das Wichtigste in Kürze

Im Streit um Hans-Georg Maassen soll eine erste zentrale Entscheidung gefallen sein: Er soll anders als zuletzt geplant nicht zum Staatssekretär befördert werden.

Laut Medienberichten ist ein Treffen im Kanzleramt noch heute Abend vorgesehen.

Im Vorfeld hat Innenminister Horst Seehofer klargestellt, dass er Massen nicht entlassen werde.

Legende: Teilen in der Sonntagspresse aus: SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Vorsitzender Horst Seehofer. Keystone

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maassen soll nun doch nicht zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Damit ist offenbar ein zentraler Streitpunkt zwischen CDU, CSU und SPD beigelegt.

Nach 19 Uhr soll das seit Tagen angekündigte Spitzentreffen im Kanzleramt doch noch stattfinden.

Zukunft von Maassen ist noch unbekannt

Was für ein Posten Maassen in Zukunft ausüben wird, ist zurzeit noch unklar. Denkbar schien weiter ein Wechsel ins Innenministerium. Es hiess aber, Maassen werde in der gleichen Gehaltsstufe wie bisher bleiben.

Seehofer: «Ich werde ihn nicht entlassen»

CSU-Chef Horst Seehofer hatte zuvor in der Sonntagspresse Bedingungen gestellt: «Es wird erst ein Treffen der Parteivorsitzenden geben, wenn ich weiss, was die Forderungen der SPD sind und wie eine Einigung mit der Union funktionieren könnte», sagte er der «Bild am Sonntag». Es werde «keine Zusammenkunft ohne ein vorheriges Lösungsszenario geben, das alle Beteiligten in der Zukunft mittragen.»

Umfrage: Streit kostet Koalitionsparteien Stimmen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Regierungsstreit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maassen lässt CDU/CSU einer Umfrage zufolge in der Wählergunst fallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die «Bild am Sonntag» erhebt, verliert die Union zwei Prozentpunkte und fällt auf ein Rekordtief von 28 Prozent. Der Koalitionspartner SPD verliert einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt nur noch auf 17 Prozent. Damit erreicht die Koalition nur noch 45 Prozent – so wenig wie noch nie in der Erhebung. Die AfD ist der SPD dicht auf den Fersen: Sie gewinnt einen Prozentpunkt und steigt auf 16 Prozent. Auch die Grünen können einen Punkt zulegen und kommen auf 14 Prozent, genauso wie die Linke, die um einen Punkt auf elf Prozent klettert. Die FDP bleibt unverändert bei neun Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 13. September und dem 19. September 2368 Personen befragt.

Seehofer warf der SPD eine Kampagne gegen Maassen vor und sprach diesem erneut sein Vertrauen aus: «Er ist ein hoch kompetenter und integrer Mitarbeiter. Er hat kein Dienstvergehen begangen.» Den Vorwurf, Maassen sei «rechtslastig oder vertrete rechtsextremistische Positionen, weise ich mit allem Nachdruck zurück», fügte Seehofer hinzu und kündigte an: «Ich werde ihn nicht entlassen. Das mache ich nicht aus Trotz, sondern weil die Vorwürfe gegen ihn nicht zutreffen.»

Nahles: «Regierung wird nicht scheitern»

SPD-Parteichefin ihrerseits verneinte in der «Bild am Sonntag», dass sie eine Versetzung Maassens in den einstweiligen Ruhestand verlangt habe – aus Teilen ihrer Partei war diese Forderung zuletzt erhoben worden. Nahles betonte allerdings, als Verfassungsschutzpräsident sei Maassen nicht mehr tragbar. «Es muss eine Lösung geben, die nicht das Gerichtigkeitsempfinden der Menschen verletzt.»

Nahles sagte, die Regierung werde nicht an der Causa Maassen scheitern. Zugleich betonte sie mit Blick auf die Zusammenarbeit mit CDU und CSU: «Die Basis für unsere Zusammenarbeit muss gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit sein. Wenn das nicht mehr gegeben ist, scheitert die Regierung.»