Die EU verhängt eine Strafe von 550 Millionen Euro gegen den chinesischen Onlinemarktplatz Aliexpress wegen des Verkaufs illegaler Produkte.

Gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika seien wochenlang nicht von der Plattform entfernt worden, wie die Europäische Kommission mitteilte.

Aliexpress hat bis zum 20. Oktober Zeit, der Kommission Massnahmen vorzustellen, wie die Regeln eingehalten werden sollen.

Das Unternehmen, das zum Alibaba-Konzern gehört, hat gemäss der Europäischen Kommission nicht genug getan, um die Verbraucher in der EU vor solchen Produkten zu schützen. Die Händler, die von Aliexpress eigentlich für den Verkauf illegaler Produkte auf der Onlineplattform bestraft werden sollten, kamen nach Ansicht der EU-Kommission zum Teil davon. Sie hätten ihr Geschäft oft weiterbetreiben können, heisst es.

Aliexpress wird demnach auch vorgeworfen, nicht genug Personal für die Überprüfung potenziell illegaler Produkte zu haben. Die Kontrolleure haben laut EU-Kommission zu viel Arbeit. Zudem würden die rechtswidrigen Produkte sogar beworben, bevor sie von der Plattform entfernt werden.

Legende: Tests der Brüsseler Internetwächter hätten gezeigt, dass trotz der Überwachungsversuche der Firma folglich eine Vielzahl von gefälschten T-Shirts, Schuhen oder unsicherem Kinderspielzeug zirkulierten. Symbolbild / KEYSTONE / Christian Beutler

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