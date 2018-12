Bei der traditionellen Christmette im Petersdom in Rom hat Papst Franziskus an Heiligabend Masslosigkeit und die Ungleichheiten auf der Welt beklagt.

«Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor Tausenden Gläubigen.

In Jerusalem hat zudem die traditionelle Weihnachtsprozession nach Bethlehem stattgefunden. Der Ort im Westjordanland wird als Geburtsort Jesu verehrt.

«Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben», sagte Papst Franziskus. Die Weihnachtsgeschichte gebe zu verstehen, dass nicht der Besitz, die Gier oder der Überfluss, essenziell für das Leben seien, sondern die Liebe, die Nächstenliebe und die Einfachheit.

Franziskus ist für seinen Einsatz für Arme und Ausgegrenzte in der Gesellschaft bekannt. Immer wieder lädt er Obdachlose oder Flüchtlinge in den Vatikan ein oder trifft Häftlinge. Im vergangenen Jahr hat er an Heiligabend zu Mitgefühl für Verfolgte aufgerufen.

Weihnachtsprozession von Patriarch angeführt

Auch andernorts kamen Gläubige zusammen, um Weihnachten zu feiern. In Bethlehem versammelten sich Menschen, um die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem zu empfangen. Angeführt wurde der Umzug vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa. Der lateinische Patriarch zelebriert später auch die Mitternachtsmesse in Bethlehem.

An der Geburtskirche kam Pizzaballa am Nachmittag an der Spitze der Prozession zu Fuss an. Er wurde dort von christlichen Würdenträgern in Empfang genommen. Nun warten die Gläubigen vor der Geburtskirche auf die Mitternachtsmesse.

Einer der ältesten kirchlichen Bauten Die Geburtskirche stammt aus dem 6. Jahrhundert. Sie ist damit eines der ältesten christlichen Bauwerke. Sie wurde über der Grotte errichtet, in der laut Überlieferung Jesus geboren worden sein soll. In der Geburtskirche findet jeweils am 24. Dezember die traditionelle Mitternachtsmesse statt.

Viele Besucher aus aller Welt verfolgen die Prozession und die Feierlichkeiten in Bethlehem mit. Das israelische Tourismusministerium rechnet über die Weihnachtstage mit rund 150'000 christlichen Touristen, die Bethlehem besuchen.