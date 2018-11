Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman soll die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet haben.

Das sagte ein US-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AP nach entsprechenden Berichten der «Washington Post».

Die saudische Regierung weist die Vorwürfe zurück.

Der Geheimdienst CIA habe mehrere Quellen ausgewertet, schreibt die «Washington Post». Darunter ein Telefongespräch zwischen dem Bruder des Kronprinzen und Khashoggi.

Das Gespräch habe auf Anordnung bin Salmans stattgefunden. Bin Salmans Bruder habe Khashoggi gesagt, er solle in das saudische Konsulat nach Istanbul gehen, um Dokumente abzuholen.

USA verschärfen Ton gegenüber Saudi-Arabien

Laut US-Vize-Präsident Mike Pence werden die USA die Verantwortlichen für die Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Rechenschaft ziehen: «Die USA sind entschlossen, all diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für diese Tötung verantwortlich sind», sagte er am Samstag am Rande des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) in Papua Neuguinea.

Grosser Zulauf an Khashoggis Beerdigung

Jamal Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul gewaltsam ums Leben gekommen. Am Freitag wurde er in Istanbul symbolisch begraben. Freunde und türkische Politiker sowie eine grosse Menschenmenge wohnten den Gebeten bei, die in der Fatih Moschee abgehalten wurden.