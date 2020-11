Im weltweiten Rennen um einen Corona-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen entscheidenden Erfolg gemeldet. Moderna ist der zweite grosse US-Pharmakonzern, der innerhalb einer Woche positive Daten aus der zulassungsrelevanten Studie mit einem Corona-Impfstoff vorlegt. Am vergangenen Montag hatten die Mainzer Biotechfirma Biontech und ihr US-Partner Pfizer als weltweit erste Unternehmen einen Erfolg aus ihrer entscheidenden Studie veröffentlicht. Eine Übersicht der beiden Impfstoffe:

Wirksamkeit: Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte nach Angaben des Unternehmens in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94.5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Die Impfung von Biontech und Pfizer Impfung bietet laut Studie einen mehr als 90-prozentigen Schutz.

Haltbarkeit: Der Impfstoff von Moderna kann vor allem mit Haltbarkeitsvorteilen gegenüber der Biontech-Impfung punkten. Er benötigt keine ultra-kalte Lagerung und kann damit einfacher ausgeliefert werden. Moderna erwartet, dass er bei normalen Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad Celsius 30 Tage lang stabil ist und bis zu sechs Monate bei minus 20 Grad Celsius gelagert werden kann.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer muss dagegen bei minus 70 Grad versendet und gelagert werden, bei normalen Kühlschranktemperaturen kann er fünf Tage gelagert werden. Dabei gilt: Je kälter ein Impfstoff gelagert werden muss, desto höher sind die logistischen Anforderungen.

Zulassung und Produktion: Moderna erwartet, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können. Die Europäische Arzneimittelagentur leitete am Montag einen beschleunigten Zulassungsprozess für den Impfstoff ein. Der Bund hat sich bereits im August 4,5 Millionen Impfdosen von Moderna gesichert. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht davon aus, dass im ersten Halbjahr 2021 auch erste Impfungen in der Schweiz durchgeführt werden können. Der Pharmazulieferer Lonza im Wallis soll den Wirkstoff herstellen. Eine Produktionslinie in Visp ist im Aufbau, mit der Herstellung will Lonza dort noch in diesem Jahr beginnen.

Pfizer und Biontech werden noch im November eine Notfallgenehmigung für die USA beantragen. Doch bis zu den ersten Verabreichungen der Impfdosen wird es noch dauern. Experten gehen davon aus, dass frühestens Ende Jahr Impfungen zur Verfügung stehen könnten. Pfizer und Biontech hoffen, noch in diesem Jahr 50 Millionen Impfdosen herstellen zu können.

RNA-Impfstoffe: Beide Impfstoffe basieren auf der sogenannten Boten-RNA (mRNA), die den menschlichen Zellen die Information zur Bekämpfung von Krankheitserregern vermitteln soll. Ein solcher Impfstoff soll schneller in grossem Massstab hergestellt werden können als herkömmliche. Er benötigt aber eben auch eine höhere Kühlung. Biontech arbeitet bereits daran, die Haltbarkeit seines Impfstoffes zu Kühlschranktemperaturen zu verlängern.