Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Inzwischen sind weltweit über 89'000 Infektionen und mehr als 3000 Todesfälle erfasst.

Von der neuartigen Lungenkrankheit betroffen ist vor allem das Ursprungsland China sowie Südkorea.

Unter den europäischen Ländern ist Italien am stärksten betroffen.

Italien: In Italien sind den Behörden zufolge 52 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der Todesopfer um 18 gestiegen, teilt die Zivilschutzbehörde mit. Sie verzeichnet demnach aktuell 2036 bestätigte Erkrankungen. Das ist ein Fünftel mehr als am Sonntag, als noch 1694 Fälle gemeldet wurden.

China: China bekommt die Coronavirus-Epidemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) immer besser in den Griff. Am Sonntag seien nur 206 neue Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Das sei die niedrigste Zahl seit dem 22. Januar.

Die Zahl der Todesopfer stieg allerdings von 34 am Vortag auf 42. Insgesamt sind damit 2912 Menschen in China gestorben. Die meisten Fälle wurden erneut in der besonders schwer getroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus Ende Dezember erstmals auftauchte.

Geringere Luftverschmutzung in China Weniger Flüge, Fabriken geschlossen: Die Massnahmen zur Eindämmung des Virus führen in China wohl zu einem Rückgang der Luftverschmutzung. Auf zwei Satellitenbildern, die die US-Raumfahrtbehörde NASA veröffentlichte, ist der vielerorts relativ hohe Stickstoffdioxid-Ausstoss in China vor den Coronavirus-Massnahmen Anfang Januar zu sehen – und der deutlich geringere Ausstoss im Februar.

Südkorea: Besonders stark breitet sich das Virus in Südkorea aus. Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist dort auf über 4300 gestiegen, so viele wie nirgendwo sonst ausserhalb Chinas. Über die Nacht zum Montag kamen über 480 neue Fälle hinzu, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte in Südkorea auf 25.

Japan: In Japan schlossen am Montag die meisten Schulen für einen Monat. In dem Land sind inzwischen rund 1000 Infektionen und 12 Todesfälle registriert, ein Grossteil bei Passagieren und Crewmitgliedern des Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess».

Iran: Auch im Iran steigt die Zahl der Covid-19-Fälle unaufhaltsam. 66 Menschen sind bis jetzt gestorben, 978 infiziert. Das Land hat damit die höchste Zahl der Todesfälle ausserhalb Chinas.

Deutschland: Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 157 gestiegen. Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in Nordrhein-Westfalen, wo inzwischen 90 Erkrankte bekannt sind. Erstmals ist in der Hauptstadt Berlin ein Patient nachweislich am Coronavirus erkrankt. Damit sind es nun zehn deutsche Bundesländer, aus denen Infektionen gemeldet wurden.

Österreich: In unserem östlichen Nachbarland wurden 16 Infektionen gezählt.

Frankreich: In Frankreich sind 130 Personen infiziert – drei Patienten sind verstorben.

Spanien: In Spanien gibt es etwas über 100 Infizierte.

Israel: In Israel stieg die Zahl der Infektionen am Sonntag von sieben auf zehn.

Indonesien: Das Coronavirus hat auch den nach Einwohnern viertgrössten Staat der Welt, Indonesien, erreicht. Präsident Joko Widodo gab am Montag bekannt, dass zwei Indonesier positiv auf das Virus getestet und ins Spital gebracht worden seien.

Virus verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion Das Virus verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten und Sprechen. Der Ursprung des neuartigen Virus liegt in China. Nach einer kürzlich von Chinas Gesundheitsbehörde vorgestellten Analyse sterben dort 2,3 Prozent der mit Sars-CoV-2 Infizierten, darunter sind bisher vor allem alte Menschen mit Vorerkrankungen.

Australien: Aus Australien wurde der erste Todesfall gemeldet.

USA: In den Vereinigten Staaten starben nach örtlichen Medienberichten mindestens zwei Menschen infolge der Infektion. Rund 80 Coronavirus-Fälle wurden im Land gemeldet.