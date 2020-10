Die Ärzte von US-Präsident Trump zeigen sich optimistisch: Sollte es dem Covid-Patienten weiter gut gehen, könnte er das Krankenhaus vielleicht bald schon wieder verlassen.

Sean Conley, Trumps Leibarzt, räumt aber ein, dass der Zustand des Präsidenten ernster war als zunächst dargestellt.

Trump habe am Freitagmorgen hohes Fieber gehabt und seine Sauerstoffsättigung im Blut sei zurückgegangen. Während dieser Zeit sei ihm Sauerstoff zugeführt worden.

Sollte es Trump weiterhin so gut gehen wie am Sonntag, «hoffen wir, dass wir für eine Entlassung ins Weisse Haus bereits morgen planen können», sagte der Arzt Brian Garibaldi vor dem Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington. Die Behandlung könnte dann dort fortgesetzt werden.

Trumps Leibarzt Sean Conley räumte ein, dass die Sauerstoffwerte des Präsidenten im Verlauf der Erkrankung zweimal gefallen seien. Conley sagte, am späten Freitagmorgen habe Trump hohes Fieber gehabt und die Sauerstoffsättigung seines Bluts sei unter 94 Prozent gesunken. Trump sei über rund eine Stunde hinweg zusätzlicher Sauerstoff verabreicht worden. An der Pressekonferenz vom Samstag war Conley dieser Frage mehrfach ausgewichen.

Am Samstag sei Trumps Sauerstoffsättigung erneut auf rund 93 Prozent gefallen. Auf die Frage, ob dem Präsidenten wieder Sauerstoff gegeben worden sei, sagte Conley, das müsse man das Pflegepersonal fragen.

Legende: Trumps Leibarzt Sean Conley informierte über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten. Keystone

Garibaldi sagte, wegen des vorübergehenden Sauerstoffabfalls werde Trump zusätzlich zu den anderen Medikamenten das Steroid Dexamethason verabreicht.

«Keine grösseren klinischen Bedenken»

Auf die Frage, ob sich die Infektion auf Trumps Lungen ausgewirkt habe, sagte Conley: «Es gibt einige erwartete Befunde, aber nichts von grösseren klinischen Bedenken.» Der Arzt Sean Dooley sagte, Trump sei fieberfrei. Alle Werte seien stabil.

Trump habe am Samstag ohne Komplikationen seine zweite Infusion mit dem Medikament Remdesivir erhalten – es hemmt ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig ist. Conley hatte eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir in Aussicht gestellt.

Der 74-Jährige Trump war am Freitagabend per Hubschrauber in das Militärkrankenhaus gebracht worden – keine 24 Stunden nach seinem positiven Corona-Test.

Auch Wahlkampfchef positiv getestet

Nach Trumps Infektion werden immer mehr Ansteckungen in seinem Umfeld bekannt. Auch Trumps Wahlkampfchef Bill Stepien wurde positiv auf das Virus getestet, wie das Wahlkampfteam bestätigte.

Einen Monat vor der Präsidentschaftswahl am 3. November wurden persönliche Auftritte des Republikaners bis auf Weiteres abgesagt. Trumps Herausforderer, der Demokrat Joe Biden (77), setzt seinen Wahlkampf fort.