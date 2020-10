Nach drei Nächten im Krankenhaus kann der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump noch am Montag (Ortszeit) ins Weisse Haus zurückkehren.

«Fühle mich wirklich gut!», schrieb er in einem Tweet und kündigte an, er werde das Walter-Reed-Krankenhaus um 18.30 Uhr (Ortszeit) verlassen. «Haben Sie keine Angst vor Covid», teilte er weiter mit.

Trumps Ärzteteam teilte mit, dass der Präsident alle Entlassungskriterien erfülle. Er sei jedoch «noch nicht ganz aus dem Schneider».

Der Präsident verkündete auf Twitter: «Haben Sie keine Angst vor Covid.» Man dürfe nicht zulassen, dass das Coronavirus das eigene Leben dominiere. «Unter der Trump-Regierung haben wir einige wirklich grossartige Medikamente und Kenntnisse entwickelt. Ich fühle mich besser als vor 20 Jahren!»

Ärzte: Trump noch nicht «über den Berg»

Das Ärzteteam von Trump teilte mit, dass der Präsident keine Atemschwierigkeiten habe und alle Kriterien für eine Entlassung erfülle. Trump habe in den letzten 72 Stunden kein Fieber gehabt und weise normale Sauerstoffwerte auf.

Man sei vorsichtig optimistisch und bleibe wachsam. Er sei jedoch «noch nicht ganz aus dem Schneider», sagten die Ärzte vor Journalisten. Sean Conley, der Leibarzt von Trump, rechnet damit, dass er erst kommende Woche Entwarnung für den Krankheitsverlauf geben kann.

Trump wird jetzt im Weissen Haus weiter behandelt. Dort gibt es einen Krankenhaustrakt. Conley betonte, dass Trump im Weissen Haus «24 Stunden am Tag erstklassige medizinische Versorgung» bekommen werde.

Trump rechtfertigt Fahrt zu Fans

Präsident Trump hatte zuvor seine Aktivität auf Twitter wieder hochgefahren. Am frühen Montagmorgen setzte er innerhalb einer Stunde insgesamt 18 Tweets ab, 16 davon in einer halben Stunde.

Legende: Reuters

US-Präsident Donald Trump rechtfertigte auch seine Fahrt in der Panzer-Limousine zu vor dem Krankenhaus wartenden Fans. Diese hätten Stunden, sogar Tage vor dem Krankenhaus gestanden, um ihrem Präsidenten Respekt zu zollen, twittert er. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätten ihn die Medien als «unhöflich» beschrieben. Kritiker werfen Trump vor, durch seine Corona-Infektion die Wageninsassen gefährdet zu haben.

Seit Freitag im Spital

Trump war am Freitagabend – keine 24 Stunden nach seinem positiven Coronatest – mit dem Helikopter in das Walter-Reed-Militärspital nördlich von Washington gebracht worden.

Melania Trump: «Fühle mich gut» Auf Twitter liess die First Lady am Montagmorgen (Ortszeit) verkünden, dass sie sich gut fühle und dass sie sich weiter zu Hause ausruhen werde.

Trumps Leibarzt Sean Conley hatte am Wochenende eingeräumt, dass die Werte, welche die Sauerstoffsättigung im Blut anzeigen, im Verlauf von Trumps Erkrankung zweimal gefallen seien. Am späten Freitagmorgen habe der US-Präsident hohes Fieber gehabt, und die Sauerstoffsättigung sei unter 94 Prozent gesunken. In der Folge sei Trump im Spital dann rund eine Stunde zusätzlicher Sauerstoff verabreicht worden.

Am Samstag sei Trumps Sauerstoffsättigung erneut auf rund 93 Prozent gefallen. Auf die Frage, ob dem Präsidenten wieder Sauerstoff gegeben worden sei, sagte Conley, das müsse man das Pflegepersonal fragen.

Weitere Testresultate aus dem Weissen Haus Textbox aufklappen Textbox zuklappen Knapp vier Tage nach US-Präsident Donald Trump ist die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie werde sich nach ihrem Testergebnis vom Montagmorgen in Quarantäne begeben, hiess es in einer von McEnany auf Twitter verbreiteten Mitteilung. Sie sei seit vergangenen Donnerstag jeden Tag «durchgehend» negativ getestet worden. Am Montag habe dann das positive Testergebnis vorgelegen. Sie habe keine Symptome. US-Vize-Präsident Mike Pence und seine Frau wurden am Montag hingegen erneut negativ auf das Coronavirus getestet.

Behandlung auch im Weissen Haus möglich

Darauf angesprochen, ob sich die Infektion auf Trumps Lunge ausgewirkt habe, sagte Trumps Leibarzt am Wochenende: «Es gibt einige erwartete Befunde, aber nichts von grösseren klinischen Bedenken.»

Trump hat mittlerweile seine vierte Infusion mit dem Medikament Remdesivir erhalten – es hemmt ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig ist. Conley hatte eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir in Aussicht gestellt.