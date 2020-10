SRF: Die Ärzte informierten am Sonntag auch, um den Spekulationen um Trumps Gesundheitszustand ein Ende zu setzen. Wie gut ist ihnen das gelungen?

Peter Düggeli: Nicht wirklich gut. Die Ärzte geben jeweils nur klare Informationen Preis, nachdem diese Informationen bereits an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Es fällt mir auf, dass sie immer wieder von einer guten Erholung reden, ohne zu sagen, wie schlecht der Zustand war, von dem sich der Präsident erholen muss. So haben sie erst am Sonntag offiziell bestätigt, dass Präsident Trump am Freitag hohes Fieber hatte und Sauerstoff brauchte. Und Trumps Leibarzt sagte nicht, wie es seiner Lunge geht. Er gab also ganz klar keine Entwarnung. Die Spekulationen schiessen weiter ins Kraut – auch zur Frage, ob Präsident Trump am Montag das Spital wirklich verlassen kann.

Die Ärzte stecken in der delikaten Situation: Sie müssen transparent informieren und doch die Privatsphäre des Präsidenten achten. Eine Gratwanderung?

Es gibt ja durchaus eine lange Geschichte von Präsidenten, die in einem solchen Moment der Krankheit nicht offen kommunizieren wollten. Sie wollten keine Panik verbreiten, sie wollten auch in einem gewissen Masse Stärke verbreiten. Und so gesehen ist das Weisse Haus unter Trump da natürlich auch nicht gross anders.

Man muss auch sehen, dass diese Kommunikation schwierig ist. Vor allem für die Ärzte ist es ein riesiger Druck. Auf der einen Seite müssen sie ehrlich informieren, auf der anderen Seite nicht sagen, was der Präsident nicht gesagt haben will. Und es ist besonders brisant für Trump, der in einem Monat zur Wahl antritt. Er weiss, dass er möglichst schnell gesund auftreten muss und keine allzu negativen Details über seine Krankheit verbreitet haben will.