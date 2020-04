In Griechenland sitzen Kinder in Lagern fest. Erwachsene haben kein Wasser.

In Italien und Spanien sterben Corona Kranke, man weiß kaum wohin mi den Toten.

Was aber löst in Deutschland Empörung aus: Merkel hat #OEffnungsdiskussionsorgien, Link öffnet in einem neuen Fenster gesagt. Die Privilegierte Kälte sucks.

