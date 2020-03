Inzwischen sind weltweit über 93'000 Infektionen und mehr als 3200 Todesfälle erfasst.

Mehr als 50'000 Menschen weltweit haben sich nach offiziellen Angaben von der Lungenkrankheit erholt.

Betroffen sind vor allem das Ursprungsland China, Iran, Südkorea und Italien.

Europa

Italien: Das Land ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Bis Mittwoch zählten die Behörden 107 Tote. Insgesamt haben sich mehr als 3080 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen.

Deutschland: Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 244 gestiegen. Dies teilte das Robert-Koch-Institut, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in Nordrhein-Westfalen, wo inzwischen mehr als 100 Erkrankte bekannt sind. Infolge des Coronavirus ist die Buchmesse Leipzig abgesagt worden.

Übriges Europa: In Österreich wurden 27 Infektionen gezählt. In Frankreich sind gut 212 Personen infiziert – vier Patienten sind verstorben. 12 Personen sind genesen. Spanien hat aktuell rund 193 Infizierte, eine Person ist an der Krankheit gestorben. Zwei Menschen haben sich von der Krankheit erholt. Auch in vielen weiteren Ländern gibt es Infektionen.

Asien

China: 80'000 aller infizierten Fälle (86 Prozent) sind in China aufgetreten, auch die allermeisten Todesfälle ereigneten sich im Reich der Mitte. Mittlerweile breitet sich das Virus in China immer weniger schnell aus. So teilte die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch 119 neue Infektionen und 38 weitere Todesopfer mit. Die meisten Fälle wurden erneut in der besonders schwer getroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus Ende Dezember erstmals auftauchte. Chinas Regierung ruft Unternehmen ausserhalb der besonders betroffenen Provinz Hubei und der Hauptstadt Peking dazu auf, Massnahmen zur Wiederaufnahme der wegen der Ansteckungsgefahr in vielen Teilen des Landes ausgesetzten Arbeit in die Wege zu leiten.

Südkorea: Mit grossem Abstand auf China folgt Südkorea – mit über 5600 bestätigten Fällen, so viele wie nirgendwo sonst ausserhalb Chinas. Laut den Gesundheitsbehörden kletterte die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, auf 28.

Japan: In Japan schlossen am Montag die meisten Schulen für einen Monat. Im Land selber sind inzwischen 304 Infektionen und 6 Todesfälle registriert. Zählt man die erkrankten Passagiere und Crewmitglieder des in Yokohama unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess» dazu, sind es fast 1000 Ansteckungen in Japan.

Andere Kontinente

Iran: 92 Menschen sind bis jetzt gestorben, rund 2922 infiziert. Das Land hat damit die höchste Zahl der Todesfälle ausserhalb Chinas. 552 Menschen haben sich von der Krankheit erholt.

Saudi-Arabien: Das Land setzt die Umrah-Wallfahrten aus. Dies gelte für Staatsbürger und Bewohner des Königreiches, meldet die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Umrah ist eine islamische Pilgerreise nach Mekka.

USA: In den Vereinigten Staaten starben nach örtlichen Medienberichten mindestens zwei Menschen infolge der Infektion. Über 127 Coronavirus-Fälle wurden im Land gemeldet. Einige waren Passagiere des Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess».

Aus Chile und Argentinien wurde je eine bestätigte Infektion gemeldet. In Ecuador wurden sieben Fälle von Infektionen bestätigt.