Im Engelberg treffen sich heute die FDP-Delegierten. Für einmal standen nicht nur Sachgeschäfte im Vordergrund.

Noch bis Ende Monat ist er Bundesrat: Didier Burkhalter. Heute fand sein letzter Auftritt in dieser Funktion vor den FDP-Delegierten statt. Die FDP verabschiedete ihren Magistraten herzlich und Burkhalter genoss den Auftritt sichtlich, auch wenn sein Verhältnis zur Partei nicht immer einfach war.

Burkhalter und die FDP

Die Beziehungen zwischen der Exekutive und den Parteien sei schon etwas Besonderes, sagt der scheidende Bundesrat: «Wir müssen sie immer davon überzeugen, was die Regierung denkt und nicht unbedingt, was die Parteien denken möchten. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass immer ein Dialog stattfindet. Auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind.»

In zehn Tagen legt Burkhalter sein Amt nieder und Ignazio Cassis übernimmt. Zum ersten Mal hielt er als designierter Bundesrat eine Rede vor seiner Partei.

Optimismus sei in der Politik ein kostbares Gut, sagte Cassis. Leider lasse sich sehr einfach Pessimismus und Unzufriedenheit verbreiten, um Wahlen und Abstimmung zu gewinnen.

Das perfekte Angstthema

Der Optimismus gebe der Schweiz die Kraft, zu handeln, an die eigenen Stärken zu glauben und Fehler zu tolerieren. Nur wer etwas tue, mache auch Fehler.

Als perfektes Angstthema bezeichnete Cassis die Digitalisierung. Man könne Ängste schüren und der Bevölkerung eine falsche Sicherheit vortäuschen, der Wandel lasse sich aufhalten. Besser sei es, von Chancen zu sprechen und die Zukunft anzupacken, statt sich vor ihr zu verstecken.

Nicht nur Armbrustschützen schiessen scharf

Ignazio Cassis war in die Kritik geraten, weil er Mitglied bei der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht, Pro Tell, geworden war. Mittlerweile ist er aus der Organisation wieder ausgetreten. Wenn man eine Wahl gewinne, werde auch heftig geschossen, sagte Cassis dazu vor den FDP-Delegierten. Es seien nicht nur die Armbrustschützen [Pro Tell], die scharf schössen.

Pro Tell stellt sich wegen der Umsetzung der neuen EU-Waffenrichtlinie in der Schweiz gegen die EU. Cassis sagte, er sei Mitglied einer Tessiner Schwester-Organisation gewesen, und habe sich beim Beitritt zu Pro Tell nicht viel überlegt. Er sei wieder ausgetreten, weil er die Glaubwürdigkeit der Institutionen nicht gefährden wolle.