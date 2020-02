Man habe derzeit keine Erkenntnisse darüber, dass sich der mutmassliche Täter im Vorfeld der Tat mit einer anderen Person ausgetauscht habe oder dass er bei der Ausführung der Tat unterstützt wurde, so Generalbundesanwalt Frank. Doch dies sei auch ein Teil der laufenden Ermittlungen.

Horst Seehofer weist darauf hin, dass die Bedrohung durch Rechtsextremismus und Antisemitismus derzeit die grösste Sicherheitsbedrohung für die Bundesrepublik sei. Auch der Linksextremismus sei eine Tatsache. Auch diesen bekämpfe man, so Seehofer, doch man dürfe die Bedrohung von Rechts dadurch nicht relativieren.

11:11

Gründliche Durchleuchtung des Täters

In der Wohnung des 43-Jährigen seien schriftliche Unterlagen und auch technische Gerätschaften sichergestellt worden, die in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet würden. Auch Finanzermittlungen seien angestossen worden, so der Generalbundesanwalt. Die Untersuchungen würden lange Zeit dauern, es sei jedoch wichtig, gründlich zu sein.