Gambia – abgewählter Präsident verhängt Ausnahmezustand

Aus Rendez-vous vom 18.1.2017

Eigentlich sollte der neugewählte Präsident Adama Barrow am Donnerstag die Macht in Gambia übernehmen. Das Problem: Der abgewählte Präsident Yahya Jammeh will den Präsidentensessel nicht räumen.

Alle Bemühungen der Afrikanischen Union und der westafrikanischen Staatengemeinschaft, den nicht wiedergewählten Präsidenten zum Abgang zu bewegen, sind bis jetzt gescheitert.

Patrick Wülser