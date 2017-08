Kenianischer Aktivist Mwangi Der Sohn einer Strassenhändlerin kandidiert fürs Parlament

Boniface Mwangi ist Kenias berühmtester Aktivist. Nun will er ins Parlament. Der 34-Jährige tritt als unabhängiger Kandidat an. Das Geld für seine Kampagne hat er über «Crowd Funding» und die Mobilisierung in sozialen Medien gesammelt.

Bild in Lightbox öffnen. Politiker finden sich als Aasgeier an Häuserwänden von Nairobi gemalt. Schweine laufen durch Schweineblut vor dem Parlament in der kenianischen Hauptstadt. Mit diesen Kunstaktionen wollte Kenias wohl berühmtester Aktivist Boniface Mwangi auf die exorbitant hohen Gehälter und die Korruption der Politiker aufmerksam machen. Ein politisches Amt hatte der 34-Jährige stets ausgeschlossen. Doch nun kandidiert der Sohn einer Strassenhändlerin bei den Wahlen vom 8. August selbst für dieses Parlament. « Ich war es leid, dass mir niemand zuhört, dass bei uns Diebe im Parlament sitzen » Boniface Mwangi

Aktivist «Ich war es leid, dass mir niemand zuhört, dass bei uns Diebe im Parlament sitzen», begründet er seinen Schritt. «Also muss ich dort die Stimme des Volkes sein.» Vom Fotojournalisten zum Politiker Der Aktivist hat sich in Kenias politischer Landschaft einen Namen gemacht. Seit der Unabhängigkeit des Landes, das bis 1963 fast 70 Jahre lang unter britischer Kolonialherrschaft stand, wird Kenia von einigen wenigen Familien dominiert, die die Wirtschaft des Landes bestimmen. Korruption ist weit verbreitet und Wahlen sind hart umkämpft. Mwangi dagegen kommt aus armen Verhältnissen im Südosten des Landes. Er wurde als Fotojournalist international bekannt, als er die Gewaltwelle nach den Wahlen 2007 dokumentierte, in der mehr als 1000 Menschen starben. Diese Erfahrung habe sein Leben verändert, sagt er. Keine grosse Partei im Rücken Seitdem hat sich der Vater von drei Kindern als unerschrockener und lautstarker Verteidiger der Rechte der kleinen Leute gezeigt. Er hat Politiker an den Pranger gestellt, sich dafür eingesetzt, dass Bauunternehmer Schulkindern in Nairobi nicht den Spielplatz wegnehmen und ein Forum zur Förderung von Künstlern gegründet. Seine Kandidatur bestreitet er mit Spenden aus der Öffentlichkeit, ohne grosse Partei oder wohlhabende Sponsoren im Rücken. Gerade junge Leute können sich mit dem Kandidaten identifizieren: Hunderttausende folgen ihm in den sozialen Medien. Kenias Wählerschaft ist überwiegend jung und will zunehmend die Geschicke des ostafrikanischen Landes mitentscheiden. Abzuwarten ist, ob Mwangi als gut bezahlter Staatsdiener seinen Prinzipien treu bleibt. Wahlen in Kenia «Viele haben die Städte verlassen und sind aufs Land geflohen»

sda/dpa; stric