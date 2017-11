Der Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis in Deutschland ist vertagt worden.

Die Parteispitzen hätten sich auf eine Fortsetzung der Gespräche am Freitagmittag geeinigt. Das wurde am frühen Freitagmorgen aus Verhandlungskreisen bekannt. Auch am Samstag solle weiter verhandelt werden.

Grund für die Vertagung sollen massive Differenzen beim Klimaschutz, dem Familiennachzug für Flüchtlinge, beim Abbau des sogenannten Solidaritätszuschlags und den Finanzen sein.

Zuvor hatten die Parteien bis tief in die Nacht verhandelt aber sich nicht auf einen Abschluss einigen können. Daraufhin bemühten sich die Verhandlungsführer in Einzelgesprächen, wieder Bewegung in die Gespräche zu bringen.

Spannungen zwischen CSU und den Grünen

So habe CSU-Chef Horst Seehofer nicht nur mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem hessischen CDU-Regierungschef Volker Bouffier gesprochen, sondern auch mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von den Grünen, hiess es.

Insbesondere zwischen den Grünen und der CSU soll es bei den Gesprächen zu Spannungen gekommen sein.

« Die härteste Knacknuss war der Familiennachzug für Flüchtlinge. » Peter Voegeli

Deutschland-Korrespondent

Drei Fragen an Deutschland-Korrespondent Peter Voegeli

SRF News: Bei welchen Themen konnten sich die Parteien nicht einigen?

Peter Voegeli: Die härteste Knacknuss war der Familiennachzug für Flüchtlinge. Die Parteivorsitzenden konnten sie auch bei einer stundenlangen kleinen Runde mitten in der Nacht nicht beseitigen. Der Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge ist bis im März 2018 ausgesetzt. Die Grünen wollen das auslaufen lassen und beenden. Die anderen Parteien lehnen es aber ab – vor allem die CSU. Sie sagt, die grosse Zahl von nachziehenden würden die Gemeinden überfordern.

Wer ist der grösste Bremsklotz?

Vor allem die CSU. Sie hat bei den Bundestagswahlen im September eine historische Niederlage erlitten und befürchtet jetzt, dass sie bei den Landtagswahlen 2018 ihre absolute Mehrheit verlieren wird. In der Partei tobt zudem ein Machtkampf. Selbst wenn eine Jamaika-Koalition zustande käme, bliebe die CSU ein Unsicherheitsfaktor.

Welche Erfolgsaussichten haben die weiteren Gespräche?

Diese Koalition ist offensichtlich kein Wunschkind und es gibt Probleme bei ihrer Geburt. Sie hat aber eine starke Hebamme: Angela Merkel. Merkel will diese Koalition, Neuwahlen sind keine gute Option für sie. Die Chancen, dass die vier Parteien doch noch in ernsthafte Koalitionsverhandlungen eintreten, werden in Berlin noch als intakt bewertet.

