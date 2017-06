Kanzlerkandidat Martin Schulz will drei Monate vor der Bundestagswahl in Deutschland ein Ja zur Ehe für alle erzwingen.

Die SPD wird den Bundestag noch in dieser Woche über die «Ehe für alle» abstimmen lassen. Das kündigte Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz an. Schulz prescht vor, weil Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel umgeschwenkt ist: Sie war am Montagabend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt.

Kanzlerkandidat Martin Schulz nutzte die Gelegenheit und warf der Union vor, sie habe die Gleichstellung über Jahre hinweg blockiert. Er habe Fraktionschef Thomas Oppermann gebeten, mit der Unions-Fraktion Kontakt aufzunehmen mit dem Ziel, gemeinsam im Bundestag diese Gewissensentscheidung zu ermöglichen. «Ich hoffe, dass die Kollegen der Union dabei mitziehen werden.»

SPD zu Alleingang bereit

Offenbar wäre die SPD auch zu einem Alleingang ohne den Koalitionspartner bereit. «Ansonsten wird die sozialdemokratische Bundestagsfraktion heute Nachmittag in ihrer Sitzung die weiteren prozeduralen Schritte beschliessen und einleiten», sagte Schulz. Die SPD werde dafür sorgen, dass ein Antrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung aus dem Bundesrat zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare im Bundestag zur Abstimmung gebracht werde.