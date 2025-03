Fahrzeug soll in Mannheim in Menschenmenge gefahren sein

In der süddeutschen Stadt Mannheim läuft ein grosser Polizeieinsatz in der Innenstadt.

Deutsche Medien berichten unter Berufung auf Augenzeugen, dass ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sei.

Einem Reporter der deutschen Presseagentur DPA zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen.

Mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit. In der Innenstadt könne es zu Verkehrs­beeinträchtigungen kommen.

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu einem möglichen Täter oder zu Hintergründen, könne man noch nicht mitteilen. Die Polizei bat Bürgerinnen und Bürger, die Innenstadt zu vermeiden und grossräumig zu umfahren.

Legende: Derzeit läuft ein grosser Polizeieinsatz in Mannheim. KEYSTONE/DPA/Dieter Leder

In den letzten Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein Mann über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein anderer Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren.