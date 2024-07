Per E-Mail teilen

Bei schweren Gewittern sind in Deutschland und Österreich mindestens zwei Menschen von einem Blitz erschlagen worden.

Auf der Zugspitze in Deutschland wurde ein 18-Jähriger von einem Blitz getötet.

Auch in Österreich wurde ein 22-jähriger Wanderer von einem Blitz tödlich getroffen.

In Deutschland war der 18-Jährige unterwegs vom Gipfel der Zugspitze zurück zur Terrasse der Bergstation, als ein Blitz mehrmals in den Gipfel einschlug. Der Mann sei tödlich verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Legende: Keystone/ Patrick Pleul

In den österreichischen Alpen geriet ein 22-jähriger Wanderer mit seiner Mutter und seinem Bruder in ein heftiges Gewitter. Während ein Teil der Familie unter einem Felsvorsprung Schutz suchte, ging der 22-Jährige weiter und wurde in rund 2300 Metern Höhe vom Blitz getroffen.

Das rät der Bund bei Gewittern Box aufklappen Box zuklappen Die Naturgefahrenfachstellen des Bundes empfehlen folgendes Verhalten während eines Gewitters: Die lokale Wetterentwicklung beobachten.

Die Push-Meldungen der MeteoSchweiz-App beachten.

Blitzschlag-exponierte Orte wie Bergkreten, Bäume, Masten oder Türme meiden.

In einem Gebäude oder Auto Schutz suchen.

Im offenen Gelände bei Blitzschlag Kauerstellung einnehmen.

Gewässer meiden.

Überflutete Strassenabschnitte, Bachbette und stark geneigte Hangzonen meiden.

Die Anweisungen der Behörden in jedem Fall befolgen.

Verletzte gab es auch nach einem Blitzschlag im niedersächsischen Delmenhorst. In einem Park suchten acht Mitglieder einer Familie Schutz unter einem Baum. Dann schlug ein Blitz ein. Ein 5-jähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen wurden laut Polizei reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es ihnen geht, ist noch unklar.