Angela Merkel leitete den Atomausstieg ein

Ein Erfolgsrezept von Angela Merkel ist die Übernahme politischer Themen anderer Parteien – wie beispielsweise die Umweltpolitik. Das zeigte sich nach dem Reaktorunglück von Fukushima in Japan: So leitete die Kanzlerin nach dem Erdbeben und darauffolgenden Tsunami in Deutschland den Atomausstieg ein. Das Ergebnis: Die Zahl der Atomkraftwerke in Deutschland wurden mehr als halbiert.