Bundespräsident ruft auf zur Wahl zu gehen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief denn auch in der «Bild am Sonntag» alle Deutschen auf, wählen zu gehen. «Wenn sie wählen, geht es um das, was Ihnen wichtig ist. Wenn sie nicht wählen, entscheiden andere», mahnte der SPD-Politiker.