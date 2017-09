Die AfD – gekommen, um zu bleiben

Für eine «lösungsorientierte Sachpolitik» steht die AfD beileibe nicht. Jetzt zieht sie als drittstärkste Partei in den Bundestag ein. Wie wird das die Politik in Deutschland verändern? «Die CSU etwa wird jetzt mehr nach rechts treiben», glaubt SRF-Korrespondent Peter Voegeli – etwa bei der Obergrenze für Flüchtlinge, die wieder auf die politische Agenda kommen könnte. «CDU und CSU könnten sich also wieder in die Haare geraten», so Voegeli. Zudem fordert die AfD ein Gutachten über Merkels Flüchtlingspolitik. Im Detail ist jedoch nicht bekannt, welche bundespolitische Agenda die AfD verfolgen will. Im Bundestag sei zu erwarten, dass die AfD als kratzbürstige Bewegung auftreten werde: «Und Parteienforscher oder auch Gerhard Schröder glauben, dass die AfD gekommen ist, um zu bleiben.» Mit vier Jahren im Bundestag gebe sie sich nicht zufrieden.