Die ersten Sieger und Verlierer haben sich bereits geäussert: Die AfD will «Merkel jagen», die SPD will in die Opposition.

Das sagt der Sieger: Die Unionsparteien CDU/CSU haben trotz schwerer Verluste bei der deutschen Bundestagswahl die Regierungsbildung für sich beansprucht. Die Union habe sich ein besseres Ergebnis gewünscht, zugleich habe man aber die Wahlziele erreicht, sagte Fraktionschef Volker Kauder (CDU) am Sonntagabend in der ARD. CDU und CSU seien stärkste Parteien und stärkste Fraktion geworden. Zudem habe die Union erreicht, «dass wir einen Regierungsauftrag haben und gegen uns keine Regierung gebildet werden kann und Angela Merkel Kanzlerin bleibt».

Das sagt die Überraschungspartei: «Das ist ein grosser Tag in unserer Parteiengeschichte», sagt AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland vor Parteifreunden nach der ersten Prognose, welche die AfD bei 13 Prozent sehen. «Wir sind im deutschen Bundestag, und wir werden dieses Land verändern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das was die Menschen auf der Strasse denken, im Bundestag wieder eine Rolle spielt.» Später wird der Ton harscher. «Wir werden Frau Merkel jagen.» Die Partei will sich das «Land und unser Volk zurückholen».

Das sagt der Verlierer: Nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl in Deutschland werden die Sozialdemokraten nach den Worten von SPD-Vize Manuela Schwesig in die Opposition gehen. «Für uns endet heute die grosse Koalition», sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend. Das sei ein schlimmes Ergebnis für ihre Partei. Nach ersten Hochrechnungen kam die Partei auf unter 21 Prozent (2013: 25,7 Prozent). Auch Bundestagsfraktionchef Thomas Oppermann sagte, die SPD werde in die Opposition gehen. Er kenne niemanden in der Partei, der nach dem Ergebnis die grosse Koalition fortsetzen wolle, sagte Oppermann. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz soll trotz des Absturzes der Sozialdemokraten Parteichef bleiben. «Er wird diesen Erneuerungsprozess jetzt fortsetzen», sagte Oppermann. «Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam.» Schulz selbst spricht von einem «bitteren Tag für die deutsche Sozialdemokratie».